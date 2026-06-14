Yalova'da Jandarma'nın 187. Yılı Kutlandı

YALOVA'da, Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187'nci yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187'nci yıl dönümü dolayısıyla 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen tören, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın'ın Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Yalova Belediye Başkanı Mehmet Gürel, Karamürselbey Eğitim Merkezi ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mehmet Tahir Göncüoğlu, kurum müdürleri ve vatandaşların da katıldığı törende, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşma yapan Albay Altın, "Bugün mensup olmaktan gurur duyduğumuz Jandarma Teşkilatı'nın kuruluşunun 187'nci yıl dönümünü kutlamanın mutluluk ve heyecanı içerisindeyiz. Başarılarla dolu 187 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mahzar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır. Jandarma Genel Komutanlığı personelleri olarak bizler milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız. Türkiye Cumhuriyeti Jandarması kurulduğu günden bu yana günlük yaşamın her anında, ülkemizin her noktasında gece gündüz, sıcak soğuk, yağmur çamur demeden halkımızın hizmetinde olmuş, bundan sonra da olmaya devam edecektirö dedi.Jandarma Komando Birliği'nin marşının okunmasıyla devam eden törende, 'jandarma' temalı yarışmalarda dereceye giren öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Ardından programa katılan protokol üyeleri İl Jandarma Komutanlığı tarafından kurulan stantları gezdi.

-Haber-Kamera: Zehra BAYKAL/YALOVA,