Yalova'da kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla hazırlanan 'ŞÖNİM Durağı'nı düzenlenen törenle açıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve belediye iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Cumhuriyet Caddesi üzerindeki yolcu durağı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi'nin (ŞÖNİM) adını taşıyacak şekilde düzenlendi.

Düzenlenen açılış törenine Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Seçkin Bilici ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Protokol üyeleri, hazırlanan durağın açılışını birlikte gerçekleştirdi.

Şiddetle mücadele mesajı günlük yaşamın içinde

ŞÖNİM Durağı ile kadına yönelik şiddet konusunda toplumsal duyarlılığın artırılması ve kadınların sunulan destek hizmetlerinden haberdar edilmesi hedefleniyor. Günlük yaşamda vatandaşların sıklıkla kullandığı bir yolcu durağının farkındalık çalışmasına dönüştürülmesiyle, şiddetle mücadele mesajının daha geniş kitlelere ulaştırılması amaçlanıyor.

Kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca belirli günlerde değil, yılın her döneminde toplumsal sorumluluk gerektirdiğine dikkat çekilen projede, kurumlar arası iş birliğinin önemi vurgulandı.