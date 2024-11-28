Yalova'da Midibüs Kazası: 1 Yaralı

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Yalova'da midibüs viyadük ayağına çarptı: 1 yaralı

YALOVA - Yalova'da kontrolden çıkan servis midibüsünün viyadük ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada araç sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolundan Yalova istikametinde seyreden 77 P 4275 plakalı servis midibüsü, Siteler mevkiinde kontrolden çıkarak viyadük ayağına çarptı. Kazada içinde yolcu olmayan midibüsün sürücü yaralandı. Kaza yerine Sürücü olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.