Yalova'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada - Son Dakika
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Yalova'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada

Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ana caddeye kontrolsüz çıkan motosikletin ciple çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Motosiklet sürücüsü çarpmanın etkisiyle önce cipin üstüne düştü ve ardından yere çakıldı. Yaralı sürücü, çevredeki vatandaşlar tarafından yardım edilerek hastaneye kaldırıldı.

19.05.2024 18:49
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Yalova'da motosiklet ile cipin çarpıştığı kaza kamerada

YALOVA - Yalova'nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesinde ana caddeye kontrolsüz çıkan motosikletin ciple çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Esenköy beldesinde ara sokakta caddeye kontrolsüz şekilde çıkan motosiklet, burada yoldan geçen cipe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü önce cip üstüne düştükten sonra yere çakıldı. Yerde acılar içinde kıvranan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralı Çınarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kaza anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Kaynak: İHA

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