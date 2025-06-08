Yangın Anında Sağlık Çalışanlarının Kahramanlığı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yangın Anında Sağlık Çalışanlarının Kahramanlığı

Yangın Anında Sağlık Çalışanlarının Kahramanlığı
08.06.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde yangın sırasında hastaları tahliye eden sağlık çalışanlarının cesareti hafızalarda kaldı.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde mart ayında çıkan yangın sırasında hastaları tahliye eden sağlık çalışanlarının gösterdiği özverili mücadele hafızalarda iz bıraktı. Yangın anında kliniği terk etmeyen Hemşire Ezgi Gökce, "Alarm çaldı. Sonrasında hastaları düşünerek tahliye etmeye çalıştık ve başardık da. O esnada saniyeler çok değerliydi. Odaları dört kez kontrol ettik" dedi.

Antalya'da 26 Mart Salı günü Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi'nde çıkan yangın, hastanede büyük korkuya yol açmıştı. Yetişkin ve çocuk acil servislerinde hızla yayılan yangın nedeniyle yoğun duman oluşmuş, ameliyathanelerin de içinde bulunduğu B Blok kısa sürede tahliye edilmiş, hastalar çevredeki hastanelere nakledilmişti. Olaydan sonra geçen sürede, yangın anında görev yapan sağlık çalışanlarının gösterdiği büyük özveri ise ortaya çıktı.

"Alarm çaldı. O esnada saniyeler çok değerliydi"

Yangın sırasında yaşananları anlatan Hemşire Ezgi Gökce (30), alevlere ve yoğun dumana rağmen kliniği terk etmediklerini ve hastaları güvenli şekilde tahliye etmek için saniyelerle yarıştıklarını söyledi. Gökce, "Alarm çaldı. Sonrasında hastaları düşünerek tahliye etmeye çalıştık ve başardık da. O esnada saniyeler çok değerliydi. Sorumlu hemşiremizle ekip halinde hep beraber çalıştık" dedi.

Dumanlar üçüncü kata ulaştı

Yangının etkisiyle dumanların kısa sürede yayıldığını belirten Gökce, "Dumanlar üçüncü kata kadar gelmişti. Aşağı indiğimizde hastaları toparlamaya çalıştık. Nerede olduklarına baktık. Sonrasında diğer servislere yerleştirildi" ifadelerini kullandı.

"Odaları dört kez kontrol ettik"

Yangın sırasında özellikle yataklı hastaların tahliyesine büyük özen gösterdiklerini anlatan Gökce, yaşadıkları anları şöyle aktardı: "İkinci naklini olmuş karaciğer hastası bir hastamız vardı. Alarm çaldığında hemen onun odasına koştum. Serumlarını çıkartmak için çünkü çoklu tedavileri oluyor. Sonra onu yatakla beraber indirdik. Daha yoğun bakımdan yeni gelmiş bir hastamız vardı. Onu da aynı şekilde hızlıca indirmeye çalıştık. Tabii klinikte odaları dört kez tek tek kontrol ettik."

"Kendimizi hiçe saydık"

Yangın sırasında kliniği terk etmeden görevlerinin başında kalan ekip, hastaların ilaç tedavilerini de aksatmamak için büyük çaba gösterdi. Gökce, "Yangın esnasında da ilaçlarını almaya çalıştık açıkçası. Kendimizi hiçe saydık o esnada. Tahliye ettikten sonra dışarıda da bu hastaların koordinasyonunu ve ilerleyen süreçteki tedavilerini planladık" diye konuştu.

"Alarm sesleri aklımdan silinmiyor"

Hastaların yeni kliniklere yerleştirilmesinden sonra da tedavi süreçlerini yakından takip ettiklerini dile getiren Gökce, yaşananların hafızasında derin iz bıraktığını söyledi. "Hastalar kliniğe geri döndüklerinde kendimizi düşünmediğimizi gördüler, çok teşekkür ettiler. Eski nakil hastalarımız da vardı, yeni nakil hastalarımız da vardı. Hafızamda izi kaldı. Korktum. Sesten korktum. ve hastaların birçoğunun yatakta olması ve tahliyesi... Alarm sesleri aklımdan silinmiyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

antalya, Hastane, Sağlık, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yangın Anında Sağlık Çalışanlarının Kahramanlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı Aileler arasında silahlı kavga: Muhtar öldü, 3 kişi yaralandı
Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu Evin kilitli odasında anne ve kızının cansız bedeni bulundu
Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek’in durumu nasıl Özel son bilgileri paylaştı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek'in durumu nasıl? Özel son bilgileri paylaştı
Ferdi Zeyrek’in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış Ferdi Zeyrek'in duran kalbi 70 dakika sonra yeniden atmaya başlamış
Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı Güney Koreli fenomene ahlaksız teklifte bulunan yaşlı adam gözaltına alındı
Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı Kaza yapınca çileden çıktı, aracın camını tekmeyle kırdı
MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak MHP ile DEM Parti bayramlaştı: Meclis açıldıktan sonra süreç hızlanacak
Nihal Candan’ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş Nihal Candan'ın hastane odasından fotoğrafı ortaya çıktı: 29 kiloya düşmüş
MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran “çay“ şakası MHP-DEM Parti bayramlaşmasına damga vuran "çay" şakası
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'nin yıldızı ezeli rakibe gidiyor
Kesenin ağzı açıldı Fenerbahçe’den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif Kesenin ağzı açıldı! Fenerbahçe'den dünyaca ünlü futbolcuya büyük teklif

15:49
Öcalan’a bayram ziyareti İmralı’ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
Öcalan'a bayram ziyareti! İmralı'ya sevk edilen 3 yeni mahkumun kim olduğu ortaya çıktı
14:58
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
350 tane kurbanlık satan çiftçi, önüne deste deste para koyup isyan etti
14:43
Maliye şimdi de onların peşinde Kayıp çok büyük
Maliye şimdi de onların peşinde! Kayıp çok büyük
13:17
Başkan Ferdi Zeyrek’in yaralandığı olayda şok detaylar 2 şüpheli var
Başkan Ferdi Zeyrek'in yaralandığı olayda şok detaylar! 2 şüpheli var
11:06
ABD’de çatışmalar şiddetleniyor Trump emir verdi, asker sokağa indi
ABD'de çatışmalar şiddetleniyor! Trump emir verdi, asker sokağa indi
13:11
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
Bayramın ilk gününde acı bilanço: 7 kişi hayatını kaybetti
13:03
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihara kalkıştı
Elinde silahla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde intihara kalkıştı
12:58
Şehrin en büyük AVM’sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
Şehrin en büyük AVM'sinde 18 aracın lastikleri bıçakla kesildi
12:21
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
Havaya uçan şişme kalede bulunan çocuklar metrelerce yükseklikten yere çakıldı
12:12
Rakam akıllara zarar İşte Osimhen’in Suudi Arabistan’dan 4 yılda kazanacağı para
Rakam akıllara zarar! İşte Osimhen'in Suudi Arabistan'dan 4 yılda kazanacağı para
12:11
Kuzey Kore’de geniş çaplı internet kesintisi
Kuzey Kore'de geniş çaplı internet kesintisi
12:09
CHP’li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
CHP'li başkan makine dairesini kontrol ederken elektrik akımına kapılmış
11:46
Baba Vanga’dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
Baba Vanga'dan bomba kehanet: Spor etkinliğinde insanlar uzaylılarla tanışacak
11:32
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
CiloFest 2025 için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2025 16:36:56. #7.13#
SON DAKİKA: Yangın Anında Sağlık Çalışanlarının Kahramanlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.