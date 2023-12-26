 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avukat Emir Akpınar: Yargı paketi suç işlemek isteyenlere cesaret verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Avukat Emir Akpınar: Yargı paketi suç işlemek isteyenlere cesaret verecek

Avukat Emir Akpınar, 8. Yargı Paketi'nde bulunan yasa taslağı ile hakaret eden şahısların dosyalarının doğrudan ön ödeme kurumuna gönderileceğini söyleyerek, suç işlemek isteyenlerin cesaret bulacağını belirtti. Taslakla birlikte görüşlere ve ideolojilere de hakaret edenlerin ön ödeme kurumuna 36 bin TL ödeme yapacağını ifade eden Akpınar, bu durumun suç işlemek isteyenlere cesaret vereceğini ve cezasızlık algısı oluşturacağını söyledi.

Avukat Emir Akpınar: Yargı paketi suç işlemek isteyenlere cesaret verecek
26.12.2023 - 14:02,
Abone Ol

Avukat Emir Akpınar, 8. Yargı Paketi'nde bulunan yasa taslağı ile hakaret eden şahısların dosyalarının doğrudan ön ödeme kurumuna gönderileceğini söyleyerek, "Yargı paketinde bulunan taslak ile suç işlemek isteyenler cesaret bulacaklar" dedi.

Daha önce hakaret davalarında uzlaşma olduğunu fakat yeni taslak ile uzlaşma durumunun ortadan kalkarak dosyanın ön ödeme kurumuna gönderileceğini söyleyen Avukat Emir Akpınar, "Türk Ceza Kanunu'nun 125/2 maddesinde tanımlanan sesli, yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan dolayı uzlaşmaya giden dosyalar 8. Yargı Paketi'nde yer alan yasa taslağında değişmesinin akabinde artık ön ödeme kurumuna tabi olacaktır. Buradan vatandaşlarımızın anlaması gereken hadise ise şudur; bir vatandaşa, mağdura şüpheli tarafından hakaret edildiği zaman ön ödeme kurumuna dosya doğrudan gönderilecektir. Mevcut durumda uygulama ne şekildeydi sorusunun cevabı da, tamamen müştekinin insiyatifinde olan, şüpheli ile karşı taraf mağdurun uzlaşması neticesinde ortaya çıkan bir durum mevcuttu. Artık devlet tarafından mağdura yönelik işlenecek hakaretlerde ön ödeme kurumuna yatırılacak meblağa ile bir gelir elde edilecektir. Mevcut düzenleme değiştirildiği takdirde hukuka aykırılıklar bununla da sınırlı kalmayacaktır" dedi.

Akpınar, taslakla birlikte görüşlere ve ideolojilere de hakaret edenlerin ön ödeme kurumuna 36 bin TL ödeme yapacağını ve bu durumun da suç işlemek isteyenlere cesaret vereceğini belirterek, "Özellikle bir inanca, dine, ideolojiye, bir görüşe yapılan hakaretler de ön ödeme kurumuna alınacaktır. Üzülerek ifade etmek istiyoruz ki İslamiyete ve Kur'an'a yönelik yapılacak hakaretler de ön ödeme kurumuna alınmakta ve 36 bin TL karşılığında şüpheliler tarafından Kur'an'a ve İslamiyete kısaca tüm inançlarımıza yönelik hakaret eyleminde bulunulabilecektir. 8. Yargı Paketi'nde yer alan bu düzenlemenin bir an önce taslak metinden çıkarılarak TBMM'nin önüne getirilmemesi gerekmektedir. Anadolu coğrafyasında bir cinayet eyleminin dahi hakaret fiili ile başladığı göz önüne alındığında, hakaret suçunun ön ödeme çerçevesine alınması bir cezasızlık algısı oluşturacak ve suç işlemek isteyen vatandaşlar bu durumdan cesaret ederek istedikleri her kişiye, her inanca, her ideolojiye yönelik hakaret eylemlerini cesurca yapabilecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yargı, Yargı, Hukuk, Yerel, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Avukat Emir Akpınar: Yargı paketi suç işlemek isteyenlere cesaret verecek - Son Dakika


14:34
Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30
Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor
14:00
Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53
Ortak bildiriye imza atmayan Özel geri adım atmadı: Sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız Ortak bildiriye imza atmayan Özel geri adım atmadı: Sonraki şehit cenazesine kadar unutan anlayışla ortaklaşmayacağız
13:21
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16
CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03
Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02
Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi

Son Dakika
14:34 Malezyalı şirket, Sabiha Gökçen Havalimanı'nın işletme hakkını satıyor
14:30 Fatih Terim, Panathinaikos ile anlaştı! Yarın imza için Atina'ya gidiyor
14:00 Serenay Sarıkaya'nın annesi Ümran Seyhan ile Cansu Tosun'un babası Kenan Tosun'un yasak aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü
13:53 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, ortak bildiriye imza atmadığı için tepki gösterdi
13:21 Şehit Piyade Sözleşmeli Er Emre Taşkın'ın cenaze namazı öncesi CHP Genel Başkanı'nın çelengi parçalandı
13:16 CHP'li Nazlıaka, 'Kızıl Goncalar' dizisinin hedef alınmasına tepki gösterdi
13:03 Bennu Yıldırımlar, Arak dizisinde makyajla 25 yaş yaşlandı
13:02 Gazeteci Nuh Albayrak, 12 askerimizi şehit eden PKK'ya saldırı talimatını Netanyahu'nun verdiğini söyledi
12:18 Destici: Asgari ücretle ilgili duyumum 16-17 bin TL arasında olacak
11:54 Adalet Bakanı Tunç'tan, Zekeriya Yapıcıoğlu'nun "Özerklik" çıkışına sert yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.12.2023 14:39:46. #1.13#
SON DAKİKA: Avukat Emir Akpınar: Yargı paketi suç işlemek isteyenlere cesaret verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement