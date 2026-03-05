Yargıda İhtisas Mahkemeleri Düzenlemesi - Son Dakika
Yargıda İhtisas Mahkemeleri Düzenlemesi

05.03.2026 02:35
Bakan Gürlek, benzer davaların aynı mahkemelerde görülmesiyle süreçlerin hızlanacağını belirtti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, bazı davaların belirli mahkemelerde görülmesine ilişkin kararın yayımlanmasının ardından, "Bu düzenleme sayesinde benzer davalar aynı mahkemelerde görülerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak; kararlar arasındaki uyum güçlenecek ve vatandaşlarımızın davalarının daha makul sürede sonuçlanmasına katkı sunulacaktır" dedi.

Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararı ile birlikte acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacak.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, kararın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaparak, "Yargı hizmetlerinin daha hızlı, verimli ve uzmanlaşmış bir yapıda yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, bazı önemli dava türlerinin belirli mahkemelerde görülmesini sağlayarak yargı süreçlerini daha etkin hale getiriyoruz. Resmi Gazete'de yayımlanan Hakimler ve Savcılar Kurulu Birinci Dairesi kararıyla; acele kamulaştırma işlemleri, Özelleştirme Yüksek Kurulu kararları, Turizmi Teşvik Kanunu kapsamındaki satış, tahsis ve kiralama işlemleri ile Çevre Kanunu uyarınca çevresel etki değerlendirmesi sonucu alınan kararlardan doğan davalara belirlenen ihtisas idare mahkemeleri bakacaktır" ifadelerine yer verdi.

Bakan Gürlek, bu kararlar yargı süreçlerinin daha hızlı ilerlemesini sağlamak istediklerini belirterek, Bu düzenleme sayesinde benzer davalar aynı mahkemelerde görülerek süreçlerin daha hızlı ilerlemesi sağlanacak; kararlar arasındaki uyum güçlenecek ve vatandaşlarımızın davalarının daha makul sürede sonuçlanmasına katkı sunulacaktır. Yargı camiamız, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olsun" dedi. - ANKARA

SON DAKİKA: Yargıda İhtisas Mahkemeleri Düzenlemesi
