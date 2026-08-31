Yaşar Genç ve Ördek Dostluğu - Son Dakika
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Yaşar Genç ve Ördek Dostluğu

Yaşar Genç ve Ördek Dostluğu
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Düzce'de 65 yaşındaki Yaşar Genç, torunlarının bıraktığı ördeğe özen gösteriyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde torunlarının civcivken alıp büyüdüğünde ilgilenmeyi bıraktığı ördeğe sahip çıkan 65 yaşındaki Yaşar Genç, gününün büyük bölümünü yanından ayrılmayan dostuyla geçiriyor.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Darıyeri Mengencik köyünde yaşayan Yaşar Genç, torunlarının civcivken sahiplendiği ancak büyüdüğünde ilgilenmediği ördeğin bakımını üstlendi. Şu an yaklaşık 3 aylık olan ördek, zamanla Genç'in en yakın dostu haline geldi. Günün büyük bölümünü sahibiyle geçiren, onu adım adım takip ederek köyü birlikte gezen ördek, Genç'in gösterdiği şefkate sadakatiyle karşılık veriyor. Başka kimseye yaklaşmayan ördek, sadece sahibinin elinden besleniyor.

Ördekle aralarında çok güçlü bir bağ oluştuğunu belirten Yaşar Genç, "Ben ördeği kendime alıştırdım. Yediriyorum, içiriyorum, gezdiriyorum. Benden başkasına gitmez, sürekli benimle gezer. Kendini başkasına sevdirmez. Çocuklar küçükken aldı, sevdiler. Şimdi ise benden başka kimse bakmıyor. Sürekli ben ilgileniyorum. Başka kimseden yemek de yemez" dedi.

Ördek ile Yaşar Genç'in dostluğu köyde yaşayanların ve köye gidenlerin ilgisini çekmeye başladı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yaşar Genç ve Ördek Dostluğu - Son Dakika

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