Yayladan Zorlu İniş - Son Dakika
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Yerel

Yayladan Zorlu İniş

Kar nedeniyle hayvan yetiştiricisi Gültekin Sert, 24 saat süren yolculukla sürülerini indirdi.

23.10.2024 14:11
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Kar ve soğukta yayladan zorlu iniş yolculuğu

TUNCELİ - Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kızılçayır bölgesinde yaylada olan hayvan yetiştiricisi, aniden bastıran kar ve soğuk nedeniyle sürülerini güçlükle yayladan indirdi. 24 saat süren zorlu yolculuğun ardından sürü sahibi köyüne sağ salim ulaşmayı başardı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesine bağlı Kızılçayır köyü bölgesinde yaylaya çıkan Gültekin Sert isimli üretici, havaların sıcak gidişine aldanarak sürülerini yaylada bekletti. Aniden bastıran kar ve soğuk nedeniyle yaylada kalınamayacağını anlayan Sert, çareyi sürülerini yola çıkarmakta buldu.

Üniversite öğrencisi olan oğlu Berke ve akrabası Barış Sert ile birlikte yayladan inişe geçen sürü sahibi Gültekin Sert, 24 saat süren zorlu yolculuğun ardından sürüleriyle birlikte Erzincan'a bağlı Kalecik köyüne inmeyi başardı.

Sürü sahibi Gültekin Sert, dönüşün zorluğunu anlatmak için yol boyunca videolar çekmeyi de ihmal etmedi.

Kaynak: İHA

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