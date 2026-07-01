Araç yangınları sürücülerin korkulu rüyası: Gizli tehlike ihmalle büyüyor - Son Dakika
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Araç yangınları sürücülerin korkulu rüyası: Gizli tehlike ihmalle büyüyor

Araç yangınları sürücülerin korkulu rüyası: Gizli tehlike ihmalle büyüyor
01.07.2026 10:52  Güncelleme: 11:07
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Uzmanlar, yaz sıcaklarında araç yangınlarına karşı periyodik bakım, LPG kontrolleri ve araç içinde çakmak, deodorant, powerbank gibi eşyaların bırakılmaması konusunda uyarıyor.

Özellikle yaz aylarında artan hava sıcaklıklarıyla birlikte araç yangınları da sürücüler için önemli bir risk haline geliyor. Uzmanlar, düzenli bakım yapılmayan araçlarda yakıt sistemi, elektrik tesisatı ve LPG kaynaklı arızaların yangına davetiye çıkardığını belirtirken, araç içerisinde bırakılan çakmak, deodorant, powerbank ve su şişesi gibi eşyaların da ciddi tehlike oluşturduğuna dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıktığı şu günlerde sürücülere uzmanlardan uyarı geldi. Araç yangınlarının büyük bölümünün basit tedbirlerle önlenebileceğini belirten Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Arama ve Kurtarma Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitmeni Yusuf Özer, sürücülerin araçlarının periyodik bakımını aksatmaması gerektiğini söyledi. Yusuf Özer, "Araç yangınlarını önlemek için neler yapabiliriz? İlk olarak araçlarımızın periyodik bakım ve kontrollerini zamanında yaptırmalıyız. Yakıt sistemi, elektrik tesisatı ve akü bağlantılarını düzenli olarak kontrol etmeliyiz. LPG'li araçlarda gaz kaçağı kontrollerini ihmal etmemeliyiz ve yetkisiz kişiler tarafından müdahale ettirmemeliyiz. Motor bölümünde yağ veya yakıt sızıntısı varsa, araç kullanmadan önce arıza giderilmelidir. Aracın elektrik sisteminde standart dışı ilave donanımlar eklememeliyiz. Bagajda benzin, tiner, boya, tüp ve benzeri yanıcı parlayıcı maddeler zorunlu olmadıkça taşınmamalı. Sigara izmariti araç içerisinde veya dışarıya atılmamalıdır. Özellikle yaz aylarında araç içerisinde çakmak, deodorant, powerbank ve benzeri basınçlı veya ısıya duyarlı malzemeler uzun süre güneş altında bırakılmamalı. Ayrıca sıklıkla tükettiğimiz su şişeleri, araç içerisinde mercek görevi göreceğinden dolayı araç içerisinde su şişelerini bırakmamalıyız. Her araçta kullanıma hazır ve son kullanma tarihi geçmemiş en az bir adet yangın söndürme cihazı bulundurmalıdır. Yangın söndürme cihazının kullanım şekli araç sürücüsü tarafından önceden öğrenilmelidir. Bu önlemleri aldığımız takdirde Allah'ın izniyle bir yangın çıkmayacak" dedi.

"Yangın başladıysa öncelikle panik yapmamalıyız"

Araçta bir yangın anında sürücülere neler yapılması gerektiği hakkında uyarılarda bulunan Özer, "Aracımızda eğer bir yangın başladıysa öncelikle panik yapmamalıyız. Araç güvenli bir noktada durdurulmalı, motor kapatılmalı ve kontak anahtarı alınmalıdır. Dörtlü ikaz lambaları yakılarak diğer sürücüler uyarılmalıdır. Araçta bulunan herkes hızla güvenli bölgeye geçmelidir. Gecikmeden 112 Acil Çağrı Merkezine yangın ihbarı yapılmalıdır. Yangına başlangıç aşamasında ve kendimizi tehlikeye atmayacak şekilde müdahale etmemiz gerekli" şeklinde konuştu.

"Kaput içerisine oksijen girerse yangın aniden büyüyebilir"

Alevlerin büyüdüğü ve yakıt sistemine ulaştığı durumlarda vatandaşların müdahaleye devam etmemesi gerektiğine dikkat çeken Özer, "Araç güvenli mesafeye çekilerek itfaiyenin gelmesini beklemeliyiz. Büyüyen araç yangınlarına yaklaşılmamalıdır. Yakıt deposu çevresinde yangın varsa müdahalede ısrar edilmemelidir. Elektrik kaynaklı yangınlara kesinlikle ve kesinlikle su dökülmemelidir. Kaput ani şekilde açılmamalı eğer kaput içerisine oksijen girerse yangın aniden büyüyebilir. Trafik akışı içerisinde kalan araçta beklenmemelidir. Yangın tamamen söndü sanılarak araç hemen kullanılmamalıdır. Yeniden tutuşma ihtimali göz önünde bulundurulmalıdır. Ekipler araç yangınını söndürdüklerini ve aracı artık kullanabilirsiniz veya teknik hizmet almanız gerektiği konusunda bilgilendirildikten sonra aracın temel kontrollerini ve bakımlarını yaptıktan sonra aracınızı kullanabilirsiniz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Hava Durumu, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Yerel, Lpg, Son Dakika

Son Dakika Yerel Araç yangınları sürücülerin korkulu rüyası: Gizli tehlike ihmalle büyüyor - Son Dakika

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