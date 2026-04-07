Yazar Tarık Tufan Esenyurt'ta okurlarıyla buluştu
Yazar Tarık Tufan Esenyurt'ta okurlarıyla buluştu

Yazar Tarık Tufan Esenyurt\'ta okurlarıyla buluştu
07.04.2026 17:16  Güncelleme: 17:18
Esenyurt Belediyesi'nin nisan ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında yazar Tarık Tufan'ın katılımıyla "Edebiyat, Hayat Memat" başlıklı söyleşi düzenlendi. Nazım Hikmet Kültür Merkezi Davet Salonu'nda gerçekleşen programda edebiyat ve hayat üzerine keyifli bir buluşma gerçekleştirildi. Programın sonunda katılımcılar, yazar Tarık Tufan'a kitaplarını imzalatma fırsatı buldu.

"Kitabı, edebiyatı ve hayatı konuştuk"

Katılımın yoğun olduğu söyleşide Tarık Tufan, okurlarıyla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını ifade ederek, "Esenyurt'ta Kütüphaneler Haftası münasebetiyle hem kütüphanelere devam eden hem de okuma gruplarında bir araya gelen okur dostlarla buluştuk. Kitabı, edebiyatı ve hayatı konuştuk. Hayatın içinde kendi hikayemizin peşinde olmanın ne kadar değerli olduğunu konuştuk. Katılımcıların gözlerindeki heyecan, 'iyi ki yazıyorum' duygusunu daha da güçlendiriyor" dedi.

"Gençlere verdiği mesajlar çok kıymetliydi"

Söyleşiye katılan Dilek Tugay, etkinlikten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esenyurt'ta ikamet ediyorum. Kalemini sevdiğim bir yazardı. Gençlere verdiği güzel mesajlar çok kıymetliydi. Özellikle çocukların teknolojiyle olan ilişkisi üzerine konuşmalar oldukça etkileyiciydi" diyerek programı düzenleyen Esenyurt Belediyesine teşekkür etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

