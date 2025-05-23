"Yedi Dağın Çiçeği" 15 ayda tamamlandı

Hereke Halı Müzesi ve Üretim Atölyesi'nde 15 ay önce ilk ilmiği atılan "Yedi Dağın Çiçeği" figürlü halı tamamlandı, tezgahtan kesildi.

Körfez Belediyesi tarafından Hereke'de hayata geçirilen Hereke Halı Müzesi ve Üretim Tesisi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. Geçtiğimiz ay tamamlanan ilk halı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye edilmişti. Geçtiğimiz gün de yapımına ilk olarak başlanan ve 15 aylık süreçte tamamlanan Yedi Dağın Çiçeği figürlü Hereke halısının tezgahtan kesimi gerçekleştirildi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Başkan Yardımcısı İbrahim Çırpan ve Koordinatör Cengiz Öztürk'ün de makasla tezgah kesimini gerçekleştirdiği halı, özel olarak müze içerisinde sergilenecek.

Başkan Şener Söğüt, Hereke halısının eski günlerdeki değerini görmesi için adımlar attıklarını belirterek, "Bugün yine ayrı bir heyecan yaşadık. 2 yıl önce hayata geçirdiğimiz projede güzel işlere imza atılıyor. Bugün, dokunmaya ilk başlanan halımızın kesimini yaptık. Halımız yaklaşık 1 metrekare boyutunda ve yapımı 15 ay sürdü. Halımızın adı 'Yedi Dağın Çiçeği'. Tabii ki daha küçük boyutta tamamladığımız ilk halımızı da Cumhurbaşkanımıza iletmiştik. Bugün de bu halımızı tamamlamanın onurunu, gururunu yaşıyoruz. İnşallah Hereke Halı Atölyemizde nice ipek halıları dokuyacağız" dedi. - KOCAELİ