YENİ Parti Artvin İl Başkanı Kalın: Mazot zammı meyve ve sebze fiyatlarını da artıracak

Haber : Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN)- YENİ Parti Artvin İl Başkanı Bedrettin Kalın, "Mazot zamları diğer zamlar gibi değil. Peşi sıra gelecek zamları körükleyen bir etkiye sahip. Mazotun litresi 91 lira olmuşsa bundan sonra meyveyi, sebzeyi daha pahalıya yiyeceğiz" dedi.

YENİ Parti Artvin İl Başkanı Bedrettin Kalın, mazotun litre fiyatının 91 liraya dayandığını vurguladı. YENİ Parti olarak zamlara karşı olduklarını ifade eden Kalın, akaryakıta gelen zamların diğer tüm kalemleri etkilediğini söyledi. Artvin'in üretim alanlarından uzak olması nedeniyle meyve ve sebzeyi daha pahalı tüketmek zorunda kalacaklarını söyleyen Kalın, şunları söyledi:

"Genel olarak zaten ülkede ekonominin bir çıkmaz içerisinde olduğu bilinen bir gerçek. Özellikle dar gelirli kesimlerin, emeklilerin, asgari ücretle geçinen insanların yaşamları zorlaşıyor. Maalesef siyasi iktidar dar gelirlilerle olan bağını, gönül bağını tümüyle kesmiş durumda. Düşünmüyorlar da, umursamıyorlar da. Dolayısıyla bunu YENİ Parti olarak bir siyasi mücadeleyle, bu iktidardan kurtulduğumuz zaman bütün bunlardan da kurtulacağımızı umut ediyoruz."

Kalın, okulların açılacağı takvimin yaklaştığını ifade ederek, Milli Eğitim Bakanlığı'nın okulların ihtiyaçlarını karşılamadığını ve bu masrafların Bakanlığın reddetmesine rağmen tamamen velilerin sırtına yüklendiğini belirtti. Enflasyonun sürekli arttığını ifade eden Kalın, sözlerini şöyle tamamladı:

"Avrupa'nın tümünün toplamından daha fazla bir enflasyon oranıyla karşı karşıyayız. ENAG'ın vermiş olduğu enflasyon oranları neredeyse iki katı. Biz yaşadığımız ortamda da zaten bunu hissediyoruz. TÜİK'in verdiği enflasyon oranlarının gerçek yaşamla hiçbir bağlantısının olmadığını herkes biliyor zaten. Ama buna rağmen bile diyoruz; yani buna rağmen bile Avrupa'nın toplamından daha fazla bir enflasyonla karşı karşıyayız. Ülkemizde dar gelirlilerle, üst seviyede geliri olan kesim arasındaki makasın son derece açılmış olmasından kaynaklanan sıkıntılarımız var. Asıl sıkıntı burada. Yani bu ülkede çok refah içinde, çok iyi koşullarda yaşayan bir sınıf var zaten. Ama gelin görün ki asgari ücretle eşitlenmiş bir orta direk bile kalmamış; asgari ücretle eşitlenmiş gelir düzeyinde yaşamaya çalışan ve bunun da ötesinde sadece emekli maaşıyla yaşamaya çalışan çok dar gelirli bir kesim var. Zaten YENİ Parti, bu dar gelirli insanların ve yaşamları güçleşen insanların kurduğu bir parti. O nedenle biz her zaman onların yanında olacağız. Bu sorunun çözümü için elimizden geleni yapmaya çalışacağız."