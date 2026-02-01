Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Osmanağaoğlu: "Seçimlerde Bizlere Yakın Partilerle Birlikte Ortak Bir Yol Yürüyebiliriz"

Haber: Serra TAYLAN

Partisinin düzenlediği Mahalli İdareler Çalıştayı dolayısıyla Elazığ'da bulunan Osmanağaoğlu, yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçim sistemine göre, ittifaksız bir neticenin alınamayacağının malum olduğunu" söyledi. Milletin iki parti arasında sıkıştırılmış vaziyette bulunduğunu, yüzde 35'lere varan oranıyla kararsızların birinci parti konumunda olduğunu ifade eden Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:

"Milletin bizim üzerimizdeki teveccühümüze dayanarak üçüncü bir yol olarak Refah Partisi'nin ismi ve çatısı altında, bizlere yakın veya bizim onlara yakın olduğumuz partilerle birlikte yol yürüyebiliriz. Biz, Saadet Partisi ile kökleri aynı olan partiyiz. Neticede her ikimizin de Milli Görüş geleneğinden geldiği malumdur. Dolayısıyla Saadet Partisi'nin de bu konuda bize yakınlığı, bizim de Saadet Partisi'ne yakınlığımız; taban, düşünce ve fikir olarak, aynı yolun siyasi anlayışına sahip olmamız hasebiyle ittifak konusunda Saadet Partisi ile bir hoşgörü içerisindeyiz. Bunun yanında, diğer partilerin de üçüncü yol olarak öncülüğünü yapacağımız bu yolda bize yakın partilerin katılımlarına açığız. 2026'nın sonu veya 2027 yılı başlarında yapılacak olan genel seçimlerde, malumunuz Cumhurbaşkanı adayımız Fatih Erbakan Beyefendi'nin öncülüğünde seçime gireceğiz.

Diğer partilerle de görüşürüz. İYİ Parti var, Anahtar Partisi var, DEVA var, Gelecek var. Bunlar, misyon olarak, ideolojik olarak, dünya görüşü olarak bize uzak partiler değildir. Dolayısıyla bunlarla asgari müştereklerimizi birleştirerek bir araya gelmemizde hiçbir sakınca yoktur. İttifakın ismi de 'Refah İktidarı' olacak."

"Belediyelere yapılan işin adı tehdit ve şantajdır"

CHP ve Yeniden Refah Partili bir kısım belediye başkanlarının parti değiştirmesine değinen Osmanağaoğlu şunları söyledi:

"Biz zaten bunun adını koyduk; tehdit ve şantaj. Her ikisi de yapıldı; kimine göre tehdit, kimine göre şantaj. AK Parti'nin yönettiği belediyeleri biz devraldık. 15–20 yıl AK Parti'de olan belediyeler, biz vatandaşımızın teveccühüyle göreve gelir gelmez, ilk haftasında bu belediyelere geriye dönük olarak 15–20 yıllık borçların tahsilatı istendi. Henüz daha koltuğuna oturmamış belediye başkanlarımızdan bir hafta içinde bu borçların tahsil edilmesi talep edildi. Dolayısıyla belediye başkanlarının bir kısmı bu konuda direniş göstermeyi ve zora girmeyi arzu etmedi. Halbuki belediye başkanının bir görevi de omurgasını muhafaza etmek, direnmek ve orada bir murat uğruna inat etmektir. Gidenlerin tümüne ben bunu söyleyebilirim; tüm partiler için geçerlidir, kalanlar ise bizim başarılı belediyelerimiz oldular. Borçlarını ödediler, hacizleri kaldırdılar. Bizdeki 22 belediye başkanımızı tebrik ediyorum, onların alınlarından öpüyorum."

"Çifte standartlar, birçok yönde ve yöntemde olduğu gibi yargıda da görülüyor"

Kendi adını taşıyan suç örgütü davasına sanık Aziz İhsan Aktaş'ın korumalarla geldiğini ve tutuksuz yargılandığını anımsatan Osmanağaoğlu, şöyle konuştu:

"Eğer bir suç örgütü lideri gibi yargılanan bir kişinin geriye dönük yapmış olduğu tüm işlemlerin gözden geçirilmesi gerekiyorsa, özellikle adı belediye ile anılan ve genelde belediyelerle çalışmış olan bu kişinin, hangi belediyelerde bu çalışmaları yaptığı da incelenmelidir. Belediye başkanları yolsuzluğa kendini kaptırmışsa, kesinlikle görevden el çektirilmelidir. Ben bunu tüm partiler için söylüyorum. Başta bizim partili belediye başkanlarımız olmak üzere, 22 belediye başkanımız var, buradan aracılığınızla ihbar ediyorum; eğer bizim belediye başkanlarımızla ilgili yargıya intikal edebilecek, suça dayalı bir unsur varsa, lütfen buyursunlar, savcılığa başvursunlar; belediye başkanlarımızı alsınlar, gerekirse soruşturmaya tabi tutsunlar, hesap versinler. Çünkü bulamazlar.

Adaletin olmadığı yerde adam kayırma vardır. Halbuki yargıda, yargı önünde herkes aynı şekilde ve mutlak olarak görülmelidir. Çifte standartlar, birçok yönde ve yöntemde olduğu gibi maalesef burada da görülüyor. Biz bunu Türk yargısına binaen söylüyoruz; yoksa şu partinin, bu partinin meselesi olarak ele almıyoruz. Eğer birileri içeride, bunlara ihale verenler dışarıda ve aynı suçu işliyorsa, suç olduğu karine anlamında, henüz ispat edilmemiştir; suçu sadece isnat olarak söylüyoruz, burada onu yapan kişiler dışarıdaysa, bir diğer ayak içerideyse, yargıda bir problem olduğunu söyleyebiliriz."

"Terör örgütünü Türkiye–Suriye diye ayırmıyoruz, bunlar birleşiktir"

Son dönemlerde Suriye'de yaşanan gelişmeler ve çözüm sürecine yansımaları hakkında konuşan Osmanağaoğlu şunları söyledi:

"Terör örgütünü Türkiye–Suriye diye ayırmıyoruz. Bunlar birleşiktir; burada PKK, orada PYD, orada PJAK olmak üzere şubeler halinde, her ülkede ismi farklı ama bir merkezden komuta edilen bir terör örgütü vardır. Neticede bu örgütün başı da İmralı'daki canidir. Dolayısıyla 40 yıldır polisimizi, askerimizi; öğretmenimizi, doktorumuzu, hemşiremizi ve Kürt vatandaşlarımızı katleden bir anlayıştan bahsediyoruz. Bugün bu anlayışın bir şekilde bağışlanmak istenmesini doğru bulmuyoruz.

Elbette teröristlere karşı Türkiye'nin yanındayız; ancak ortaya konulan metot ve yöntemin yanlış olduğunu ifade ediyoruz. Bu mutlaka gözden geçirilmelidir. Başında da söyledik, işin içinde 'umut hakkı' vardır. Meclis komisyon kararlarında geçenlerde bir kısım yayınlandı; resmi olarak orada, İmralı'daki şahsa 'umut hakkı' verilmesinden bahsediliyor. 'Bize umut hakkı verin, ben Suriye'yi de çözerim' deniyor. Halbuki Suriye'deki silahların tamamını donatan, oradaki askeri gücü terörist bir askeri güç haline getiren Amerika'dır. Burada sade vatandaşlıkla bu söyleme asla inanmıyorum, reddediyorum. Çünkü bugün, yılını doldurmak üzere hala Bese Hozat denen KCK'nın dağdaki teröristi ne diyor? 'Biz topraklarımız için savaştık. Siz kimsiniz bizi affediyorsunuz?' Bunu söylüyor. Öbür tarafta eş başkanlar, daha dün provokasyon üstüne provokasyon yaptılar. Biz bunları 2010'da yaşadık, 2013'te çözüm sürecinde yaşadık, şimdi de aynılarının tekrarını yaşıyoruz.

Ümit ederim ki yapılan iş, her ne kadar prestijimizi sarsmış olsa da buraya kadar gelen süreç en azından sonuçlansın. Buna ben de hemfikirim; ancak yöntemin yanlış olduğunun altını özellikle çiziyorum."