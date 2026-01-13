Yeniden Refah Partisi'nden Ak Partili Alucra Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusu - Son Dakika
Yerel

Yeniden Refah Partisi'nden Ak Partili Alucra Belediye Başkanı Hakkında Suç Duyurusu

13.01.2026 11:18  Güncelleme: 12:16
Yeniden Refah Partisi Alucra İlçe Başkanlığı, Alucra Belediyesi'ne ait asfalt plenti ve ağır iş makinelerinin devri konusunda AK Partili Belediye Başkanı Faruk Demirağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Protokol sürecinin gizli yürütüldüğünü savunan Başkan Mücahit Şerbetçi, işlemin hukuka aykırı olduğunu belirtti.

(GİRESUN) - Yeniden Refah Partisi Alucra İlçe Başkanlığı, Alucra Belediyesi'ne ait asfalt plenti ve ağır iş makinelerinin, "Sulh ve İbra Protokolü" kapsamında ihalesiz ve Belediye Meclisi kararı olmaksızın devredildiği iddiasıyla AK Partili Belediye Başkanı Faruk Demirağ hakkında Alucra Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Alucra Adliyesi önünde basın açıklaması yapan Yeniden Refah Partisi Alucra İlçe Başkanı Mücahit Şerbetçi, söz konusu protokol sürecinin kamuoyundan ve Belediye Meclisi'nden gizli yürütüldüğünü öne sürerek, işlemin hukuka ve kamu yararına aykırı olduğunu savundu.

Şerbetçi, protokol kapsamında belediyeye ait asfalt plenti ile ağır iş makinelerinin herhangi bir ihale yapılmadan ve meclis kararı alınmadan üçüncü şahıslara devredildiğini iddia etti. Bu durumun Alucra Belediyesi'nin hizmet üretme kapasitesini fiilen ortadan kaldırdığını ileri süren Şerbetçi, işlemin 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'na aykırı olduğunu öne sürdü.

Protokolün belediye açısından riskler barındırdığını da dile getiren Şerbetçi, belediyenin geçmiş dönem alacaklarından feragat edildiğini, edimlerin yerine getirilememesi halinde 1 milyon lira tutarında cezai şart öngörüldüğünü ve bu durumun uzun vadede ilçenin altyapı ve hizmet üretme gücünü zayıflatacağını kaydetti.

Yeniden Refah Alucra İlçe Başkanlığı olarak Alucra Cumhuriyet Başsavcılığı'na "görevi kötüye kullanma, yetki gasbı, kamu zararı oluşturma ve usulsüz protokol düzenleme" iddialarıyla suç duyurusunda bulunduklarını belirten Şerbetçi, girişimlerinin siyasi değil, "hukuki ve vicdani bir sorumluluğun gereği" olduğunu ifade etti.

Açıklamada Alucra'daki siyasi partilere, sivil toplum kuruluşlarına, meclis üyelerine, muhtarlara ve yurttaşlara çağrıda bulunan Şerbetçi, "Bu tesis Alucra halkının ortak malıdır. İhalesiz, meclis kararı olmadan ve kamu yararı gözetilmeden elden çıkarılmasına sessiz kalınamaz. Susmak, onaylamaktır" dedi.

Şerbetçi, Alucra halkının malına sahip çıkmayı sürdüreceklerini ve kamu zararına yol açtığı iddia edilen girişimlerin karşısında durmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kaynak: ANKA

