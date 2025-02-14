Yeniden Refah'tan Gazze Eleştirisi

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Haber: Gökay Şimşek

(BİLECİK) - Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, iktidarın Gazze politikasını eleştirdi. Arslanboğa, "Tarihin bu çok kritik dönüm noktasında ya bu adımları atacaksınız ya da milletten özür dileyip, oturduğunuz makamlardan kalkacaksınız. ya yapılması gerekeni yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz. Başka yolu yok. Siz gideceksiniz, biz geleceğiz. Biz geleceğiz, biz yapacağız" dedi.

Yeniden Refah Partisi Bilecik İl Başkanı Cafer Arslanboğa, il başkanlığı binasında açıklamalarda bulundu. Arslanboğa, şu ifadelere yer verdi:

"Gazze'de 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana devam eden soykırımda yeni bir perde açıldı. Kan donduran trajedide, İsrail'in eli kanlı ortağı Amerika Birleşik Devletleri emlak vurgununa hazırlanıyor. Ahlaksız ve soysuz planlarla, Filistinlileri sürdükleri topraklara, vatan ve toprak hırsızlığıyla nam salmış siyonist işgalcileri yerleştirecekler. Buna göz yummayacağız, seyirci kalmayacağız. Yeniden Refah Partisi olarak her geçen gün Türkiye sınırına doğru ilerlemekte olan siyonist işgal planlarına karşı hem uyanık olacağız hem de halkımızı uyandıracağız.

Peki ya bizim hükümetimiz ne diyor; Sayın Cumhurbaşkanı'nın dili Trump'ın adını anmaya varmıyor. Mademki Sayın Cumhurbaşkanı söyleyemiyor öyleyse biz söyleyelim; eli kanlı katilsin Trump. Siyonist rejimin kölesisin Trump, Gazze'yi sana yedirmeyeceğiz Trump. Sen de Netanyahu ile onursuz bir katil olarak yargılanacaksın Trump. Kazanan Filistin olacak, Gazze direnişi olacak.

"İsrail ile petrol başta olmak üzere tüm ticareti kesin"

Kudüs, Bağımsız Filistin'in başkenti olacak. Siyonist katiller ve onlarla ilişiğini kesmeyenler, tarihin en büyük utancını yaşayacak. Genel Başkanımız Fatih Erbakan'ın çağrısını biz de buradan yineliyoruz. Bu saldırgan ve Siyonist plan karşısında iktidar harekete geçmelidir. Türkiye'deki tüm Amerikan üslerini ve radarları kapatın. İsrail ile petrol başta olmak üzere tüm ticareti kesin. İsrail ile tüm diplomatik ilişkileri sıfırlayın. D-8 başta olmak üzere tüm Müslüman ülkelerin yaptırım uygulaması için diplomatik girişimleri başlatın. Siyonist katillere dünyayı dar edin.

Bugün 81 ilimizden Yeniden Refah Partisi teşkilatları olarak; 635 bin üyemizle birlikte size sesleniyoruz; korkmayın. En radikal tedbirleri alın. Para vermezler diye endişeye kapılmayın. Siz, atılması gereken tüm adımları arkanıza bakmadan, siyonist İsrail ve onun kölesi Amerika'ya aldırmadan atın. Biz de millet olarak gittiği yere kadar gidelim, bu meselede sizin arkanızda duralım. Siz, dilinizin ucuyla değil, bütün kalbinizle Gazze'ye sahip çıkın, biz de size sahip çıkalım. Siz bütün kalbinizle Kudüs'e sahip çıkın, biz de size sahip çıkalım. Tarihin bu çok kritik dönüm noktasında ya bu adımları atacaksınız ya da milletten özür dileyip, oturduğunuz makamlardan kalkacaksınız. ya yapılması gerekeni yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz. Başka yolu yok. Siz gideceksiniz, biz geleceğiz. Biz geleceğiz, biz yapacağız. Siyonist tehditlere aldırmadan hain planlarını cehennemin dibine yollayacağız."