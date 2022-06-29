Yenimahalle Belediyesi, Kurban Kesecekleri Uyardı - Son Dakika
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Yenimahalle Belediyesi, Kurban Kesecekleri Uyardı

29.06.2022 11:38
Yenimahalle Belediyesi, Kurban Kesecekleri Uyardı

Yenimahalle Belediyesi, kurban satış ve kesim alanlarını belirledi. İlçede cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin verilmeyecek.

Yenimahalle Belediyesi, kurban satış ve kesim alanlarını belirledi. İlçede cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin verilmeyecek.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban alımı ve kesimiyle ilgili yoğunluk başladı. Yenimahalle sınırları içinde vatandaşların rahatlıkla kurbanlıklarını alabilecekleri satış yerleri ve kesim alanları belirlenirken, ilçede cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin verilmeyecek Yenimahalle ilçe sınırlarında kurban kesimi yapacak yurttaşlar, Yakacık Kurban pazarının yanı sıra, Batıkent Andaç pazar yeri, Batıkent Turgut Özal pazar yeri, Şentepe Kapalı pazar yeri ve Demetevler pazar yerinde kurbanlarını kesebilecek.

KESİM SIRA FİŞLERİ DAĞITIMI BAŞLIYOR

Kurbanlarını belediyeye ait alanlarda kestirmek isteyen Başkentliler için kesim sıra fişleri de 30 Haziran Perşembe günü saat 08.30 itibariyle dağıtılmaya başlıyor. Kesim sıra fişi almak isteyen vatandaşlar Yakacık Kurbanlık alanı, Batıkent, Şentepe ve Demetevler zabıta karakollarından fişlerini temin edebilecek. Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Müftülüğü komisyon kararı gereğince küçükbaş hayvan kesimi yaptırmak isteyenler 200 TL, büyükbaş hayvan içinse 630 TL karşılığında sıra fişlerini alabilecek.

KURALLARA UYMAYANA 277 TL CEZA VAR

Cadde, sokak ve park gibi kamu alanlarında kurban kesimine izin vermeyecek olan zabıta ekipleri, kurallara uymayan vatandaşlara, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu'nun 41. Maddesi 3'üncü bendi uyarınca, 277 TL cezai işlem uygulayacak. Vatandaşlar kurbanla ilgili talep ve şikayetlerini 0312 315 04 58 numaralı telefonlardan zabıta müdürlüğüne yapabilecekleri gibi mahallelerindeki zabıta karakollarına da müracaat edebilecekler.

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Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı Polisten kurban satıcılarına dolandırıcılık uyarısı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Yenimahalle Belediyesi, Kurban Kesecekleri Uyardı - Son Dakika

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