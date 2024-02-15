Yenimahalle'de Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi - Son Dakika
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Yenimahalle'de Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi

Yenimahalle\'de Çocuklarda Sağlıklı Beslenme Semineri Düzenlendi

Yenimahalle Belediyesi ve Özel Bilgi Hastanesi iş birliğiyle düzenlenen seminerde çocuklara sağlıklı beslenme konusunda bilgi verildi ve diyet listeleri hazırlandı.

15.02.2024 12:35  Güncelleme: 12:43
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Yenimahalle Belediyesi ve Özel Bilgi Hastanesi iş birliğiyle, ilçenin küçük sakinlerine ve ailelerine yönelik "Çocuklarda Sağlıklı Beslenme" başlıklı seminer düzenlendi.

Barıştepe Yenimahalle Evi'nde düzenlenen "Çocuklarda Sağlıklı Beslenme" seminerinde çocuklara sağlıklı beslenmenin püf noktaları anlatılırken vücut kitle endeksi ölçümleri de yapılarak ihtiyacı olan çocuklara uygun diyet listeleri hazırlandı.

Henüz gelişme çağında olan çocukların, ihtiyacı olan vitaminler ve bu vitaminleri içeren besinler hakkında bilgi veren Diyetisyen Hekim Sümeyye Şereflioğlu, özellikle A ve C vitaminlerinin önemine değindi. 4 ana besin grubu olan; et, süt, yumurta ve bakliyatın da kemik gelişimi açısından mutlaka günlük beslenme alışkanlıklarının içinde yer alması gerektiğini vurgulayan Şereflioğlu, çocukluk çağı obezitesi konusunda aileleri bilgilendirdi.

Klinik Psikolog Şeyma Yeşilyurt da çocukluk döneminde yaşanan sorunlar konusunda ebeveynlerle soru-yanıt şeklinde interaktif bir değerlendirme yaptı. Yeşilyurt, şunları kaydetti:

"Çocukluk çağında yaşanan olumsuz olaylar sadece çocukluk döneminde ruh sağlığını bozmamakta, bunun etkileri yetişkinlik yaşamında da devam etmektedir. Bu nedenle çocukların sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimleri ile kişilik ve dil gelişimlerinin yaşlarına uygun bir şekilde ilerlemesi, çevreleriyle uyum içinde ve yeteneklerini ortaya koyarak yaşamaları, kendilerini değerli ve sevilen bireyler olarak hissetmeleri sağlıklı nesillerin yetişmesinin de anahtarıdır."

Kaynak: ANKA

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