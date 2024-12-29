Yenipazar Belediye Başkanı Ercan, Çalışanlarının Yeni Yılını Kutladı

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Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan belediye çalışanlarının yeni yıllarını kutladı.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan 2025 yılına girmeden önce belediye çalışanları ile bir araya gelerek, hem çalışanların hem de ailelerinin yeni yılını kutladı. Belediye çalışanları ile vatandaşlara hizmet etmekten duyduğu mutluluğu ifade eden Başkan Ercan, "Bugün çalışma arkadaşlarımızla bir araya gelerek kendilerinin ve ailelerinin yeni yılını kutladım. Kendilerine yeni yıl hediyelerini de dağıttık. Arkadaşlarımla gece gündüz, yağmur, çamur demeden 7-24 vatandaşlarımıza hizmet etmekten duyduğum mutluluğu ifade ettim. Hepsine bir kez daha teşekkür ediyor, yeni yıllarını kutluyorum" ifadelerini kullandı. - AYDIN