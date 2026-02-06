Yenipazar\'da tarla, bahçe ve ahır yolları yenileniyor

Yenipazar Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda ilçe genelindeki tarla, bahçe ve ahır yollarında düzenleme çalışmalarını sürdürüyor.

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, kırsal mahallelerde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında yolların düzeltilip genişletildiğini, uygun olan güzergahların ise asfaltlandığını belirtti. İlçenin her noktasına hizmet ulaştırma hedefiyle hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Ercan, iş programı dahilinde bu yollara yönelik yatırımların devam edeceğini ifade etti. Belediye ekiplerinin sahada yoğun mesai harcadığını dile getiren Ercan, Yenipazar için durmadan, tam gaz çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. - AYDIN