Yenipazar\'da Eğitim Değerlendirme Toplantısı

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından okul müdürlerinin katılımıyla eğitim öğretim süreçlerine yönelik değerlendirme ve istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda ilçede görev yapan okul müdürleri bir araya geldi. Toplantıda okulların mevcut durumları, eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik çalışmalar, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimleri, okul güvenliği, fiziki ihtiyaçlar, yürütülen projeler ile yeni eğitim öğretim dönemine ilişkin hedefler ele alındı. Toplantıda ayrıca Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli doğrultusunda yürütülen çalışmalar değerlendirilirken, milli ve manevi değerlerine bağlı, düşünen, araştıran ve üreten nesiller yetiştirilmesinin önemine vurgu yapıldı. Eğitimde ortak akıl anlayışı ve güçlü iş birliği kültürünün başarıdaki rolüne dikkat çekildi.

Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, eğitimde başarıyı artırmak amacıyla okul yöneticilerinin tecrübe ve fikirlerini önemsediklerini belirterek, geleceğin güçlü Türkiye'sini inşa edecek nesiller için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Toplantı, okul müdürlerine eğitime sundukları katkılar dolayısıyla teşekkür edilmesinin ardından sona erdi. - AYDIN