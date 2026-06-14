Yenipazar Merkez Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika
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Yenipazar Merkez Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Yenipazar Merkez Ortaokulu\'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı
14.06.2026 14:54
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Öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı eserlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

Yenipazar Merkez Ortaokulu'nda öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı çalışmaların yer aldığı Yıl Sonu Sergisi, düzenlenen törenle açıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından sergiyi gezen protokol üyeleri, öğrencilerin yıl boyunca hazırladığı birbirinden değerli çalışmaları tek tek inceleyerek bilgi aldı. Eserleri inceleyen İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol, öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Serginin, öğrencilerin emeklerini ortaya koyması ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlaması açısından önemli olduğu belirtildi.

Serginin açılışına Aydın İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yiğit, Yenipazar İlçe Milli Eğitim Müdürü Serkan Akyol ve Yenipazar Merkez Ortaokulu Müdürü Bünyamin Avcı katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yenipazar Merkez Ortaokulu'nda Yıl Sonu Sergisi Açıldı - Son Dakika

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