Yeşil Kampüs Festivali Bilecik\'te

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Otopark Alanı'nda 'Yeşil Kampüs Festivali' gerçekleştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca düzenlenen "Sıfır Atık" projesi kapsamında 'Yeşil Kampüs Festivali' Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. 'Çevre İçin Yollardayız' ve 'Gençlerin Yanındayız' mottosuyla düzenlenen programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Genel Sekreter Muhammet Büyük ve çok sayıda öğrencimiz katıldı. Çevre bilincini artırmak ve çevreye duyarlı bir gelecek inşa etmek amacıyla doğa dostu tırın kampüste öğrencilerle buluştuğu festival, renkli görüntülere sahne oldu.

Gün boyu süren etkinlikler kapsamında öğrencilere yönelik çevre farkındalık eğitimleri, atölye çalışmaları ve çeşitli yarışmalar düzenlendi. Canlı performansların da yer aldığı programda, katılımcı öğrencilere çeşitli hediyeler takdim edildi. - BİLECİK