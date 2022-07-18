GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş ve şube yöneticileri ile birlikte Gelik İşletmesi'nde Kurban Bayramı öncesi maden işçisiyle bayramlaşmıştı. Genel Başkan Yeşil ve şube yöneticileri, bayramlaşamadıkları maden işçileriyle Kurban Bayramı sonrasında ki ilk mesaide bayramlaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Yeşil, madencinin bayramını kutladı - Son Dakika

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