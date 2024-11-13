Yeşilyurt Belediyesi'nde Sonbahar Pikniği Coşkusu - Son Dakika
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Yeşilyurt Belediyesi'nde Sonbahar Pikniği Coşkusu

Yeşilyurt Belediyesi\'nde Sonbahar Pikniği Coşkusu

Yeşilyurt Belediyesi, Aile Yaşam Merkezindeki aileler ve çocuklar için Horata'da bir sonbahar pikniği düzenledi. Etkinlikte oyunlar ve yarışmalarla çocuklar eğlenceli vakit geçirdi.

13.11.2024 14:46  Güncelleme: 14:47
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Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Aile Yaşam Merkezindeki etkinliklerden yararlanan aileler ve çocuklar, Horata'da düzenlenen Sonbahar Etkinliğinde gönüllerince eğlendiler.

Yeşilyurt'un bir yandan inşa ve imarına yönelik hizmetleri aralıksız sürdürürken diğer taraftan 7'den 70'e tüm vatandaşların moral ve motivasyonlarını yükselten çalışmaları ihmal etmeyen Yeşilyurt Belediyesi, sosyal, sportif ve kültürel projelerin uygulandığı Aile Yaşam Merkezindeki etkinliklerden faydalanan aileleri ve çocukları, Horata'da pikniğe götürdü.

Evlerinden servislerle alınarak Horata'daki piknik alanına getirilen vatandaşlar, hep birlikte keyifli bir gün geçirdiler. Birçok oyunun oynandığı piknikte çocuklara yönelik eğlenceli yarışmalar da düzenlendi. Birlikte eğlenceli vakit geçiren aileler ve çocuklar, oyunlar oynayıp günün tadını çıkardılar.

İçerisinde çuval yarışı, halat çekme, koşu ve yumurta taşıma gibi yarışmaların bulunduğu etkinliklerde unutamayacakları anlar yaşayan çocuklar, şehrin gürültülü ortamından uzakta hep birlikte oyunlar oynayarak gönüllerince eğlendiler. Düzenlenen aktivitelerin tadını çıkaran çocukların mutlulukları gözlerinden okundu.

Yemyeşil ağaçlar arasında ve kuş sesleri eşliğinde güzel bir gün geçirmenin mutluluğunu yaşayan aileler ve çocuklara sucuk ekmek ikram edildi. Piknikte çok güzel ve keyifli bir gün geçirdiklerini söyleyen çocuklar, Yeşilyurt Belediyesi'ne teşekkür ettiler. Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay ile Kemal Oruç'ta etkinliğe katılarak çocukların heyecanını paylaştılar.

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte çocuklara destek olmak için piknik etkinliği düzenlediklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, çocukların yüzündeki mutluluğu, gözlerindeki ışıltıyı görmekten mutluluk duyduklarını ifade ederek, " Belediye Başkanımız Prof. Dr. İlhan Geçit'in talimatının ardından Aile Yaşam Merkezimizdeki sosyal ve sportif etkinliklere katılan ailelerimiz ve çocuklarımızla Horata'da güzel bir sonbahar etkinliği düzenledik. Değerli misafirlerimiz güzel havada doğayla iç içe piknik yapmanın, oyunlar oynamanın keyfini çıkararak stres attılar. Çocuklarımızın gönüllerince eğlendiğini görmek ise bizi ayrıca mutlu etti. Onları mutlu edebiliyorsak ne mutlu bizlere. Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her zaman onların yanında olacağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yeşilyurt Belediyesi'nde Sonbahar Pikniği Coşkusu - Son Dakika

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