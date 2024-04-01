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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Göreve Başladı - Son Dakika
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Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Göreve Başladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Göreve Başladı

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, göreve başladıktan sonra yaptığı açıklamada, belediye meclis üyeleri ve muhtarlarla uyumlu bir şekilde hizmet etmeye devam edeceklerini söyledi.

01.04.2024 16:14  Güncelleme: 16:19
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5 yıllık görev süresinde olduğu gibi bugünden itibaren de Yıldırım'ı parlayan bir kent haline getirme gayreti içerisinde olacaklarını ifade eden Başkan Oktay Yılmaz,"Belediye meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da uyumlu bir şekilde Yıldırım'ın menfaatine olan her işin arkasında olan bir anlayışla hizmet etmeye devam edeceğiz. Rabbim bizi hemşehrilerimize karşı mahcup etmesin" dedi.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonrası ilk mesai gününde personel ve vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım Belediyesi hizmet binası önünde düzenlenen programa, Başkan Oktay Yılmaz'ın yanı sıra MHP Yıldırım İlçe Başkanı Kadir Taşçı, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, belediye meclis üyeleri, personel ve vatandaşlar katıldı.

"Yıldırım için fazlası var"

Yıldırımlıların kenti yeniden yönetmek için 5 yıllık bir ruhsat verdiğini kaydeden Başkan Oktay Yılmaz, "2019 yılında göreve gelirken 'Sensiz olmaz Yıldırım' diyerek hep birlikte yürüyeceğimizi ifade etmiştik. Göreve gelince de 'Yıldırım sizinle Güzel' diyerek aynı ruhla 5 yıl boyunca bu aziz kente hizmet etmeye gayret ettik. Aşık olduğum bu kente hizmet ederken Yıldırım Bayezid Han'ın cesaretini, devleti yeniden derleyip toplayan Çelebi Mehmet Han'ın ferasetini ve gönüllere taht kuran Emir Sultan'ın şahsiyetini kendimize rehber edindik. Samimiyet ve gayretle çalışıp birçok proje ve hizmet kazandırdık. Bunu yaparken de 'Birlik ve Beraberlik İşin Besmelesidir' dedik. Yıldırım'ın değerlerin şehri olduğunu vurgulayarak 5 yıl sonunda 'Ne Varsa Yıldırım'da Var. Yıldırım'da Bereket Var' diyecek bir noktaya geldik. Bugün kazandığımız bu güzel sonuç da birlik ve beraberliğimizin bir bereketi. Sizlerin verdiği destek ve güven, bu sonucun temel taşıydı. Her birinize minnettarım. Bu süreçte yanımda olan aileme, AK Parti Yıldırım İlçe Başkanıma, MHP Yıldırım İlçe Başkanıma, teşkilatlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, mahalle başkanlarımıza, sandık kurulu üyelerimize, müşahitlerimize, dualarında hiçbir zaman bizleri eksik etmeyen büyüklerimize, hanımefendilere, gençlere, her gördüğünde bizi tebessümle karşılayan çocuklarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Dün yapılan seçimlerde omuzlarımıza büyük bir sorumluluğun yüklendiğini görüyorum. Yeni dönemde de samimiyet ve gayretle, vaat ettiğimiz her bir projeyi, aynı birlik ve beraberlikle, ilham aldığımız değerlerimiz ile daha ileriye taşımaya devam edeceğiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz Göreve Başladı - Son Dakika

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