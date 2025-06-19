Yıldırım Belediyesi, Bağımlılıkla Mücadele Eğitimlerini Sürdürüyor

Yıldırım Belediyesi, bireysel sağlığın yanı sıra toplum huzur ve güvenini tehdit eden madde bağımlılığı ile mücadelesine aralıksız devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, toplum yapısını tehdit eden bağımlılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürüyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Hacıseyfettin Sanat ve Zanaat Merkezi kursiyerlerine yönelik düzenlenen bağımlıkla mücadele seminerine Psikolog Merve Şahin ve Aile Danışmanı Hüseyin Pehlivan katıldı. Bağımlılıkla mücadelede ailenin önemine vurgu yapan Psikolog Merve Şahin, "Özellikle aile ortamında aradıkları huzur, güven ve mutluluğu bulamayan bireyler, madde bağımlılığına yöneliyor ve bundan kurtulmaları daha zor oluyor. Ailelerin desteğini alan bireyler ise bağımlılıkla mücadele komsunda daha başarılı oluyorlar" dedi. Madde bağımlığının bireysel olduğu kadar toplumsal boyutlarının bulunduğunu aktaran Aile Danışmanı Hüseyin Pehlivan ise bağımlılığa karşı aile, okul, kamu kurumları ortak mücadelesinin önemine işaret etti. - BURSA