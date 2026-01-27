Yıldırım\'da kadın girişimcilere tam destek

Yıldırım Belediyesi, kadın girişimcilerin ekonomik ve sosyal hayatta daha güçlü yer almalarını sağlamak amacıyla ücretsiz mentörlük eğitimleri veriyor.

Yıldırım Belediyesi, BEBKA Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında yürüttüğü Kooperatifçilik Gelişim Merkezi Projesi faaliyetlerini sürdürüyor. Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde yürütülen proje kapsamında, girişimci kadınlara yönelik ücretsiz mentörlük eğitimleri düzenleniyor.

Eğitmen Gülbin Okur tarafından verilen eğitimlerde; kurumsallaşmaya yönelik ürün maliyetleri, fiyatlandırma stratejileri, verimlilik yönetimi, üretim planı, yönetim planı, pazarlama planı ve finansal planlama gibi konularda katılımcılara kapsamlı bilgiler aktarılıyor.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, kadınların üretim ve girişimcilikte daha fazla yer almasının önemine dikkat çekerek, "Yıldırım Belediyesi olarak kadınlarımızı hayatın her alanında desteklemeye devam ediyoruz. Kadınların üretimde, istihdamda ve girişimcilikte daha fazla yer alması, şehirlerin kalkınmasına da doğrudan katkı sunmaktadır. Kadın emeğini güçlendiren her çalışmayı, Yıldırım'ın geleceğine yapılan bir yatırım olarak görüyoruz. Bu doğrultuda kadınlara yönelik desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi. - BURSA