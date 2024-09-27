Yılmaz 3 mahalleyi ziyaret etti

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Görevinde henüz 6 ayını doldurmayan Başkan Yılmaz, kısa sürede Şehitkamil'in hemen hemen tüm mahallerini ziyaret ederek vatandaşların sorunlarıyla bizzat ilgileniyor. Gittiği mahallelerde her yaş grubuyla ayrı ayrı ilgilenen Yılmaz, "Şehitkamil'de sorunları tespit ettik, gerekli adımları da atıyoruz. Yaşanabilir bir Şehitkamil hedefiyle, çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Sorunları yerinde tespit eden Başkan Yılmaz, halkın yaşam kalitesini yükseltmek için yoğun çaba sarf ediyor. Toplumun tüm kesimiyle bir araya gelen Yılmaz, çözüm için gerekli adımları hemen atıyor.

Bir günde 3 mahalleye ziyaret

Başkan Yılmaz, son olarak bir günde 3 mahalleyi ziyaret etti. Selahaddin Eyyubi Mahallesi, Umut Mahallesi ve 29 Ekim Mahallesi'nde halkla bir araya gelen Yılmaz, büyük bir ilgiyle karşılaştı. Vatandaşların evlerine de konuk olan Yılmaz, esnafla tokalaşarak sorunları tek tek dinledi.

Şek-kart ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak

Yılmaz da bu sorunlar üzerinde çalıştıklarını anlattı. Çözüm için ilk adımları atmaya başladıklarını dile getiren Yılmaz, "Bacılarım, ben sizin bütün sorunlarınızı biliyorum. Sizin eşlerinizin iş stresiyle gelip, evde kavga çıkardığını, sizin "Bu akşam ocağım tüter mi, akşam yemek yapabilir miyim" diye kara kara düşündüğünüzü de biliyorum. İnşallah size 1 ay içerisinde Şek-Kartlarımız gelecek. İhtiyaç sahibi tüm ailelerimize bunları dağıtacağız. İhtiyaçlarınızı bir nebze bununla karşılayacaksınız" şeklinde konuştu.

"Çocuklara her gün sandviç ve süt dağıtacağız"

Annelerin, çocuğuna okula giderken harçlık veremediğini, beslenme çantasını kuru ekmek koyduğunu dile getirdiği buluşmada Başkan Yılmaz, yeni projesini de duyurarak annelerin içini rahatlattı. Yılmaz, kısa süre içerisinde okul önlerinde tüm öğrencilere günlük olarak sandviç ve süt dağıtacaklarını belirterek, "Gönül isterdi ki böyle bir şeye ihtiyaç duyulmasın. Ama maalesef ekonominin getirildiği nokta böyle bir ihtiyacı ortaya koydu. Annelerimiz, babalarımız ve çocuklarımızın içi rahat olsun. Ayrım yapmadan belirlenen bölgelerde çocuklarımız artık beslenme sorunu yaşamayacak. Her gün ekiplerimiz okul önlerinde sandviç ve süt dağıtacak. Çocuklarımız bizlerin geleceği, biz geleceğimizi sağlıklı bir şekilde inşa edeceğiz. Herkes için aynı fırsatları sunacağız" diye konuştu. - GAZİANTEP