Yılmaz\'dan Miraç Kandili mesajı

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Miraç Kandili dolayısıyla yayımladığı mesajda, bu mübarek gecenin birlik, beraberlik ve manevi arınma açısından önemli bir fırsat olduğunu vurguladı. Yılmaz, Miraç Kandili'nin tüm İslam alemi için hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Miraç Kandili'nin, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (SAV) Yüce Allah'ın huzuruna kabul edildiği, insanlığa rahmet ve umut kapılarının ardına kadar açıldığı kutlu bir gece olduğunu ifade eden Yılmaz, "İnancımızda müstesna bir yere sahip olan Miraç Kandili, bizlere sabrı, şükrü, kardeşliği ve merhameti yeniden hatırlatan çok kıymetli bir gecedir" dedi.

"Bu mübarek gecede, gönüllerimizi arındırmalı, dualarımızı yalnız kendimiz için değil; ülkemiz, milletimiz ve tüm mazlum coğrafyalar için de semaya yükseltmeliyiz" diyen Yılmaz, toplumsal dayanışma ve birlik ruhunun bu özel gecelerde daha da güçlendiğine dikkat çekerek, Miraç Kandili'nin kırgınlıkların sona ermesi, sevgi ve hoşgörünün hakim olması adına önemli bir vesile olduğunu belirtti.

Şehitkamil Belediyesi olarak her zaman vatandaşların yanında olduklarını vurgulayarak, manevi değerlere sahip çıkan bir anlayışla hizmet üretmeye devam edeceklerini ifade eden Yılmaz, mesajında şu ifadelere yer verdi: " "Bu anlamlı gecelerin ruhuna uygun şekilde, aramızdaki bağları kuvvetlendirmeli, paylaşmayı ve yardımlaşmayı hayatımızın merkezine almalıyız. Hemşehrilerimizin huzuru, mutluluğu ve refahı için çalışırken; kültürel ve manevi değerlerimizi yaşatmayı da en az fiziki hizmetler kadar önemsiyoruz. Miraç Kandili'nin, aziz milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Dualarımızın kabul, gönüllerimizin huzurla dolu olduğu bir kandil gecesi diliyorum." - GAZİANTEP