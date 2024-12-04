Başkan Yılmaz\'dan Yeşil Alan İncelemesi

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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçe genelinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından kentin birçok bölgesinde devam eden çalışmaların son durumunu yerinde gördü.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalara ilişkin incelemelerde bulundu. Günün ilk ışığında projeleri yerinde inceleyen Başkan Yılmaz, yetkililerden bilgi aldı. Şehitkamil'de yeşil alanları artıracaklarını belirten Yılmaz, "İlçemizin dört bir tarafında çalışmalarımız devam ediyor. Şehitkamil'imizin görünümü değişecek" dedi.

Sabah başlayan saha gezisi akşam bitti

Sabahın ilk saatlerinde saha gezisine çıkan Yılmaz, kırsal ve kent merkezindeki mahalleleri gezdi. Yılmaz, Umut, Şirinevler, Seyrantepe, Eyüpsultan, Fıstıklık, Karacaoğlan ve Pancarlı Mahalleleri ile eski bitki satış merkezi, gölgelik kavşağı, kent lokantasında incelemelerde bulundu. Yılmaz'ın saha gezisi akşam saatlerine kadar sürdü.

"Şehitkamil'de refah seviyesi artacak"

Yılmaz'ın gezisinde müdürlük temsilcileri de hazır bulundu. Devam eden projeler hakkında bilgi alan Yılmaz, projelerin en kısa sürede bitmesi için talimat verdi. Çalışmalardan büyük memnuniyet duyan Yılmaz, "Bir idealle çıktığımız yolda, halkımızın refah seviyesini yükseltmeyi amaçlayan hayallerimizi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

"Şehitkamil halkı nefes alabilecek"

Şehitkamil'de yeşil alanları ve insanların nefes alabileceklerini mekan sayısını artıracaklarını belirten Yılmaz, "İstiyoruz ki insanlarımız sınırlı mekanların içine hapsolmasın. Evinden çıktığında yürüyüş yapabileceği, oturup dinlenebileceği ortamlar olsun. Maalesef Şehitkamil'imizde böyle ortamların oldukça sınırlı sayıda olduğunu gördük. Halkımızın karşı karşıya kaldığı sorunları göz önüne aldığımızda bizim en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de kafamızı dinleyebileceğiz ortamlar. Bu eksiklikten yola çıkarak, ekip arkadaşlarımızla hemen projelerimizi hazırladık ve çalışmalarımıza başladık" şeklinde konuştu.

"Şehitkamil, yaşanabilir bir kent olacak"

Çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağını bildiren Yılmaz, "Bugün sahaya indik ve çalışmalarımızı yerinde inceledik. Turumuza sabah başladık, akşam bitirdik. Elbette, tüm projeleri incelemek bir güne sığmadı. Birçok mahallemizde de çalışmalar sürüyor. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Yaşanabilir bir Şehitkamil yolunda emin adımlarla hayallerimizi gerçeğe dönüştürüyoruz" diye konuştu. - GAZİANTEP