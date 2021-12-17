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Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar - Son Dakika

Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar

17.12.2021 12:22
Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Zeki Algur İlkokulu 1/G sınıf öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde öğlen yemeklerini engelli bireylerle paylaştılar.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Zeki Algur İlkokulu 1/G sınıf öğrencileri, öğretmenleri nezaretinde öğlen yemeklerini engelli bireylerle paylaştılar.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesindeki Zeki Algur İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinlikleri kapsamında sınıf öğretmenleri Taner Öner ve velileri nezaretinde yemeklerini Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şubesi'ndeki, engelli bireylerle paylaştı. Yapılan uygulama sebebiyle sınıf öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür eden Türkiye Sakatlar Derneği Çerkezköy Şube Başkanı Gülnur Kocaçınar, "Tutum, Yatırım ve Yerli Malı Haftası etkinliğinde yüreklerini ve yiyeceklerini bizlerle paylaşan başta sınıf öğretmeni Taner Öner olmak üzere sınıf annelerine ve öğrencilerine şahsım, yönetim kurulum ve üye çocuklarım adına en derin sevgilerimizi iletiyorum. Paylaşmanın değeri ve önemini bu gün bir kez daha hissettik" dedi. - TEKİRDAĞ

Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar
Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar

Çerkezköy, Tekirdağ, Yatırım, Engelli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Yiyeceklerini engelli bireylerle paylaştılar - Son Dakika


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