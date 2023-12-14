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Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar - Son Dakika
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Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar

Tekirdağ Kapaklı İlçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar trafik akışını engelledi.

Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar
14.12.2023 - 23:24,  Güncelleme: 23:25
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Yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadılar

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Kapaklı İlçesinde 3 şahıs yol ortasında aracı durdurup roman havası oynadı.

Olay, Kapaklı İnönü Mahallesi'nde Gazi Osman Paşa Caddesi ile Hisar Sokak'ın birleştiği noktada meydana geldi. Cadde üzerinde aracından inen 3 şahıs roman havası ve zeybek oynamaya başladı. Vatandaşın objektifine yansıyan görüntülerde trafik akışını engellediği görülen şahısların alkollü olduğu iddia edildi.

Kaynak: İHA
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Tekirdağ, Trafik, 3. Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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