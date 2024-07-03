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Yolun karşısına geçen çocuğa otomobil çarptı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuk otomobilin çarpması ile ağır şekilde yaralandı.

Kaza Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan 9 yaşındaki A.A isimli kız çocuğuna, E.B. idaresindeki 48 AKK 544 plakalı otomobil çarptı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada vücudunda kırıklar oluşan çocuk ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.