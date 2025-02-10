Yomra Belediye Başkanı, Anaokulu Öğrencileri İçin Kar Getirdi

Yerel

Trabzon'un Yomra ilçesinde ilçe merkezine kar yağmayınca belediye başkanı kamyonla anaokulu öğrencileri için yüksek kesimlerden kar getirdi.

Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, ilçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışının ardından ilçe merkezinde anaokulu öğrencilerinin kar topu oynama hayalini gerçeğe dönüştürdü. Okulun bahçesine giren kamyonu alkışlarla karşılayan minik öğrenciler, kar sayesinde eğlenceli vakit geçirdi.

Öğretmenleriyle birlikte kar topu oynayarak kardan adam yapan anaokulu öğrencilerinin kar talebini yerine getirdiklerini belirten Başkan Mustafa Bıyık, "Okullarının bahçesine kar yağmadığı için üzülerek bizden kar talep eden evlatlarımız için gerekeni yaptık" ifadelerini kullandı. - TRABZON