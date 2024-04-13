Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen yörükler, Aydın'ın Söke ilçesinde buluştu. Söke Yörük ve Türkmen Kültürü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği tarafından çalıştay ve konser etkinliği düzenlendi. Söke Belediyesi çok amaçlı salonunda Yörük Kültürünün anlatıldığı panel ile başlayan etkinlikler dizisi Söke pazaryeri alanında devam etti.
Salon programının ardından etkinlik alanına mehteran ekibinin öncülük ettiği kalabalık bir şekilde kortej oluşturarak yürüyen yörükler, Söke'nin caddelerinde renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik alanında Yörük Kültürünün simgelerinden kıl çadırlar kurulurken, yöresel ürünler pazarı da etkinlik alanına gelen konuklara keyifli anlar yaşattı. Aydın il ve ilçelerinden gelen Yörük derneklerinin yanı sıra İzmir, Konya, Balıkesir ve Muğla gibi çok sayıda illerden gelen yörüklerin Söke buluşması oldukça renkli geçti.
Mehteran ekibinin gösterisi ile açılışı yapılan etkinlikte kılıç kalkan gösterisi de yer aldı. Açılış konuşmasını yapan Söke Yörük ve Türkmen Kültürü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği Başkanı Sami Karagöz tüm katılımcılara teşekkür etti.
Konuşmasında Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ın selam ve sevgilerini ileten Başkan Vekili Fuat Evren Gül, kendisinin de bir Yörük çocuğu olduğunu ve bu etkinliğin kendisi için anlamının farklı olduğunu dile getirdi. Dünyada en büyük sorunun emperyalizm olduğunu ve emperyalizm karşısında kültür ve geleneklere sahip çıkılarak, toplumsal barış sağlanarak dik ve güçlü durulabileceğini belirten Söke Belediye Başkan Vekili Fuat Evren Gül, "Bu toplumsal birlik ve beraberliği, devletimizin çok önemli ve değerli milli kültür politikalarını desteklemesi ve geliştirmesi ile başarılı olabiliriz. Bunları okullarda eğitimle başlayıp; hiçbir görüş, inanç ve aidiyeti ayrıştırmadan yerine getirmeliyiz. Bu tür organizasyonlar çok değerli. Özellikle Yörük ve Türkmen Kültürü çok çok önemlidir, esastır, temeldir" dedi.
Söke İlçe Kaymakamı Ali Akça konuşmasında, "Anadolu'nun kapıları 1071'de Alpaslan'ın büyük zaferi sonrasında Aziz Milletimize sonuna kadar açılmıştı. Anadolu'nun yurt edinilmesi sürecinde asli unsur Yörük ve Türkmenlerdir. Yörük ve Türkmenlerin temel özellikleri insan haklarına saygı duyan, yüksek ahlak ve adalet anlayışları, her şeyden önce merhametli olmalarıdır. Bu yüzden bulunduğumuz zaman ve mekanı daha ileriye taşımak için milletimizin özelliklerini geçmişten alıp, geleceğe taşımak, iyi yorumlamak mecburiyetindeyiz. Bu etkinliğin temel amacının bu olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Söke'de Türkiye'nin çeşitli yerlerinden gelen Yörükleri buluşturan Söke Yörük ve Türkmen Kültürü Yardımlaşma ve Yaşatma Derneği'ni kutluyor ve teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Konuşmaların ardından halk oyunları gösterileri ve çeşitli sanatçıların yer aldığı konserlerin yer aldığı etkinlikte; keşkek, pilav ve lokma ikram edildi. Yörüklerin Söke buluşmasında vatandaşlardan da yoğun ilgi olduğu gözlendi. - AYDIN
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