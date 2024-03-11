Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi: Kronik hastalığı olanlar doktorlarıyla diyet programı oluşturarak oruç tutmalı

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SEYFİ ÇELİKKAYA

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Mustafa Kozan, Ramazan ayı süresince oruç tutmak isteyen ve kronik rahatsızlıkları bulunan hastalara doktorları ile oluşturacakları diyet programına göre oruç tutmalarını önerdi. Kozan, su tüketiminin önemine dikkat çekerek "İftar ile sahur arasındaki dönemde muhakkak su tüketiminin yüksek miktarda olunması gerekiyor" dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Ramazan ayı süresince oruç tutmak isteyen vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kozan, şunları söyledi:

"DİYETİSYEN PROGRAMIYLA BİRLİKTE HAREKET ETMELERİNİ ÖNERMEKTEYİZ"

"Ramazan ayı boyunca özellikle kronik hastalıkları olan hastalarımız için çeşitli durumlara dikkat etmeleri gerekiyor. Diyabet hastaları, koroner arter hastalıkları olanlar, hipertansiyonu olanlar, kronik obstrüktif akciğer hastalıkları olanlar. Bunlar doktorlarına danışıp, takiplerini yaptırıp, oruçlarını kontrol altına almak gerekiyor çünkü istemediğimiz sonuçlar doğurabilir. Uzun süre açtıktan sonra, iftardan sonra çeşitli diyetlere de dikkat etmeyerekten istemediğimiz sonuçlar doğurabilir. Bunun için muhakkak kronik hastalıkları olan hastalarımıza doktoru ile görüşüp diyet programını oluşturmalarını, orucunu ona göre tutmalarını önermekteyiz. Özellikle sahurda kendilerini vücudun gastronomi sistemini yormayacak bir şekilde diyet uygulamalarını, diyetisyen önerileriyle birlikte oluşturmalarını istemekteyiz. Buna dikkat etmeleri kendi sağlıkları açısından çok önemli olacaktır çünkü bizim normal diyet programlarımızda az az sık sık yeme programı vardır ama oruç uzun süre açlık ve bir şeker yüklemesi ve diyet yüklemesiyle oluşan bir ibadettir. Onun için muhakkak doktor önerisini ve diyetisyen programıyla birlikte hareket etmelerini önermekteyiz.

"SU TÜKETİMİNİN YÜKSEK MİKTARDA OLUNMASI GEREKİYOR"

Ramazan ayı boyunca uzun süre açlık olduğu gibi bir yandan da susuzluk durumu da oluşmaktadır. O yüzden bizim iftar ile sahur arasındaki dönemde muhakkak su tüketiminin yüksek miktarda olunması gerekiyor. Kronik hastalıkları olanlar daha fazla su ihtiyacı olacağından dolayı özellikle akut böbrek yetmezliğine girmemek adına, çünkü suyu susuzluk durumunda böbrek yetmezliği oluşma ihtimali daha yükselir, özellikle yaşlı ve kronik hastalarda. Buna azami dikkat etmek gerekiyor ve su tüketiminin yüksek miktarda olunması lazım iftar ve sahur arasında."