Yozgat'ta 17 Bin 800 Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika
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Yozgat'ta 17 Bin 800 Kaçak Makaron Ele Geçirildi

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Sarıkaya'da jandarma operasyonunda 17,800 makaron ve diğer kaçak ürünler bulundu, 2 kişi gözaltında.

14.01.2025 16:48
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Sarıkaya'da 17 bin 800 adet makaron ele geçirildi

YOZGAT - Yozgat'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılık operasyonunda çok sayıda kaçak makaron, sigara ve elektronik sigara ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sarıkaya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonda A.B. ve M.B. isimli şüpheli şahısların ev ve iş yerlerinde arama yapıldı. Aramalar neticesinde, 17 bin 800 adet makaron, 3 bin 120 adet kaçak sigara, 7 bin 100 adet boş makaron, 32 adet elektronik sigara, 17 adet elektronik sigara likidi, 5 bin 450 gram nargile tütünü ele geçirildi.

Gözaltına alınan A.B. ve M.B. isimli şüpheliler hakkında adli işlemlerin devam ettiği bilgisine ulaşıldı.

Yozgat\'ta 17 Bin 800 Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Yozgat'ta 17 Bin 800 Kaçak Makaron Ele Geçirildi - Son Dakika

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