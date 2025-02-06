Yozgat\'ta Depremdeki Hayat Kaybı Anıldı

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Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar, depremin 2'nci yılında Yozgat'ta anıldı.

Yozgat Valiliği konferans salonunda düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Depremde hayatını kaybedenler için Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak dualar edildi. Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürü Abdulkadir Karakoç 6 Şubat depreminde yaşananları sayısal verilerle anlattı. Karakoç, "Artçı depremlerle birlikte günlerce süren bu felaket binlerce canımıza mal oldu. Binlerce insanımız yaralandı. Şehirlerimizi enkaza çevirdi. 120 bin kilometrekarelik alanı etkiledi. 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6 bin 929 köy ve mahallemiz ağır hasara, yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik. 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Doğrudan 11 ilin etkilenmesine rağmen 7 il de dolaylı olarak etkilendi. Toplam 18 ilimiz bu depremden etkilendi" dedi.

Depremde yaşananların yer aldığı fotoğraf sergisi, ziyaretçiler tarafından gezildi. - YOZGAT