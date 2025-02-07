Yozgat'ta Kalp Rahatsızlıkları Artıyor

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Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta anjiyo yapılan tek merkez konumunda olan Yozgat Şehir Hastanesi'ne geçen yıl kalp ve damar rahatsızlığı ile 978 başvuru yapıldı. Bu vakalardan 51'nin 50 yaş altı, 927'sinin ise 50 yaş üstü olduğu, 50 yaş üstü hastalardan da 13'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Yozgat'ta yağlı ve hamur işi tüketiminin fazla olduğunun altını çizerek, "Özellikle arabaşı çorbası gibi hamur işi ile birlikte tüketilen şeyler kalp krizi gibi birçok rahatsızlığa zemin oluşturmaktadır" dedi.

Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da son yıllarda kalp ve damar rahatsızlığı ile sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı artarken, 50 yaş üzerindeki hastalarda ölüm oranının yüksek olduğu kaydedildi.

Kalp ve damar hastalıklarının, dünyada doğal sebeplerle meydana gelen ölümler arasında ilk sırada yer aldığını kaydeden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, kalp damar hastalıklarının genellikle yaşlılarla ilişkilendirilse de son yıllarda genç nüfusu da etkilediğini bildirdi. Beslenme alışkanlığı ve yeteri düzeyde egzersiz yapılmamasının kalp hastalıkları açısından doğal bir risk faktörü olduğunu aktaran Kozan, şöyle konuştu:

"Yozgat Şehir Hastanesi ildeki tek anjiyo yapılan merkez. O yüzden bize sürekli olarak kalp krizi ile gelen vakalarımızı takip edebilmekteyiz. Kalp krizi vakaları özellikle son dönemlerde gerek diyetin düzensiz olmasından gerekse 'sedanter yaşam' dediğimiz yürüyüşün biraz eksik olması, spor aktivitelerinin, egzersizlerin az olmasından dolayı artış gösterebilmektedir. Geçen sene 978 tane kalp krizi vakası geldi, bunun yüzde 90'ı da 50 yaş üstü vakalar. Yozgat'ın genel itibariyle diyeti de kalp krizine yatkınlık oluşturabiliyor. Bizim yağlı tüketimimiz fazla, Yozgat'ta. Aynı zamanda hamur işi fazla, özellikle arabaşı çorbası gibi hamur işi ile birlikte tüketilen şeyler kalp krizi gibi birçok rahatsızlığa zemin oluşturmaktadır. Aynı zamanda kırmızı et tüketimi fazla. Bazı meşhur yemeklerimiz var, bunların tüketimi fazla olduğu zamanda direkt olarak kalp krizine etki etmektedir. Burada yürüyüş biraz az, egzersiz az. Halkımıza yürüyüş yapmalarını, egzersiz yapmalarını muhakkak öneriyoruz. Belli bir yaştan sonra vücudun kendini toparlayabilmesi için, belli bir düzene oturtabilmesi için vücudu hareketlendirebilmemiz gerekiyor. Onun için muhakkak egzersizlere dikkat edilmesi gerekiyor. Meyve, sebze tüketimimiz yüksek olması lazım. Kalp krizinin birçok risk faktörleri var; birincisi yaştır. Bu yaş döndürülebilir bir faktör değildir ama döndürebildiğimiz risk faktörlerden biri diyet, biri egzersiz bir de sigaradır. Halkımızın da bu konuda daha dikkatli olması, kendileri açısından bu tip rahatsızlıktan önüne geçebilmektedir."