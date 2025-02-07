Yozgat'ta Kalp Rahatsızlıkları Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Yozgat'ta Kalp Rahatsızlıkları Artıyor

Yozgat'ta geçen yıl 978 kalp vakası bildirildi, ölüm oranı 50 yaş üstünde yüksek.

07.02.2025 11:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Seyfi Çelikkaya

(YOZGAT) - Yozgat'ta anjiyo yapılan tek merkez konumunda olan Yozgat Şehir Hastanesi'ne geçen yıl kalp ve damar rahatsızlığı ile 978 başvuru yapıldı. Bu vakalardan 51'nin 50 yaş altı, 927'sinin ise 50 yaş üstü olduğu, 50 yaş üstü hastalardan da 13'ünün hayatını kaybettiği belirtildi. Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, Yozgat'ta yağlı ve hamur işi tüketiminin fazla olduğunun altını çizerek, "Özellikle arabaşı çorbası gibi hamur işi ile birlikte tüketilen şeyler kalp krizi gibi birçok rahatsızlığa zemin oluşturmaktadır" dedi.

Yurt genelinde olduğu gibi Yozgat'ta da son yıllarda kalp ve damar rahatsızlığı ile sağlık kuruluşlarına başvuranların sayısı artarken, 50 yaş üzerindeki hastalarda ölüm oranının yüksek olduğu kaydedildi.

Kalp ve damar hastalıklarının, dünyada doğal sebeplerle meydana gelen ölümler arasında ilk sırada yer aldığını kaydeden Yozgat Şehir Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Mustafa Kozan, kalp damar hastalıklarının genellikle yaşlılarla ilişkilendirilse de son yıllarda genç nüfusu da etkilediğini bildirdi. Beslenme alışkanlığı ve yeteri düzeyde egzersiz yapılmamasının kalp hastalıkları açısından doğal bir risk faktörü olduğunu aktaran Kozan, şöyle konuştu:

"Yozgat Şehir Hastanesi ildeki tek anjiyo yapılan merkez. O yüzden bize sürekli olarak kalp krizi ile gelen vakalarımızı takip edebilmekteyiz. Kalp krizi vakaları özellikle son dönemlerde gerek diyetin düzensiz olmasından gerekse 'sedanter yaşam' dediğimiz yürüyüşün biraz eksik olması, spor aktivitelerinin, egzersizlerin az olmasından dolayı artış gösterebilmektedir. Geçen sene 978 tane kalp krizi vakası geldi, bunun yüzde 90'ı da 50 yaş üstü vakalar. Yozgat'ın genel itibariyle diyeti de kalp krizine yatkınlık oluşturabiliyor. Bizim yağlı tüketimimiz fazla, Yozgat'ta. Aynı zamanda hamur işi fazla, özellikle arabaşı çorbası gibi hamur işi ile birlikte tüketilen şeyler kalp krizi gibi birçok rahatsızlığa zemin oluşturmaktadır. Aynı zamanda kırmızı et tüketimi fazla. Bazı meşhur yemeklerimiz var, bunların tüketimi fazla olduğu zamanda direkt olarak kalp krizine etki etmektedir. Burada yürüyüş biraz az, egzersiz az. Halkımıza yürüyüş yapmalarını, egzersiz yapmalarını muhakkak öneriyoruz. Belli bir yaştan sonra vücudun kendini toparlayabilmesi için, belli bir düzene oturtabilmesi için vücudu hareketlendirebilmemiz gerekiyor. Onun için muhakkak egzersizlere dikkat edilmesi gerekiyor. Meyve, sebze tüketimimiz yüksek olması lazım. Kalp krizinin birçok risk faktörleri var; birincisi yaştır. Bu yaş döndürülebilir bir faktör değildir ama döndürebildiğimiz risk faktörlerden biri diyet, biri egzersiz bir de sigaradır. Halkımızın da bu konuda daha dikkatli olması, kendileri açısından bu tip rahatsızlıktan önüne geçebilmektedir."

Kaynak: ANKA

Sağlık, Yozgat, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Kalp Rahatsızlıkları Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

00:10 Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur’dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'dan olay sözler: Azgınlık bedel ödetir
23:08 Narin’in babasından Nevzat Bahtiyar’a verilen cezaya itiraz Narin'in babasından Nevzat Bahtiyar'a verilen cezaya itiraz
21:16 Trump, Gazze’yi gasbetme planının detaylarını anlattı Trump, Gazze'yi gasbetme planının detaylarını anlattı
20:19 İmamoğlu’ndan Erdoğan’a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump’a da göster İmamoğlu'ndan Erdoğan'a yanıt: Bana karşı gösterdiğin sertliğin benzerini Trump'a da göster
19:53 Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun Japon deprem uzmanından dikkat çeken tavsiye: Yanınızda mutlaka tuz bulundurun
09:30 Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı Seyir halindeyken sızan alkollü sürücüyü polis zorla uyandırdı
09:24 ABD’de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü ABD'de de göçmenler zincirlere bağlanarak hapishaneye götürüldü
09:19 Fatih Terim’in takımından gol yağmuru Fatih Terim'in takımından gol yağmuru
09:03 İki maçta 12 gol Barcelona, Valencia’yı paramparça etti İki maçta 12 gol! Barcelona, Valencia'yı paramparça etti
09:02 Bahçeli’den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor Bahçeli'den 6 Şubat mesajı: Vicdansız güruha rağmen depremin izleri siliniyor
08:52 Yasmin Erbil’den Survivor’daki sevgilisi Yiğit Poyraz’a kalpli destek Yasmin Erbil'den Survivor'daki sevgilisi Yiğit Poyraz'a kalpli destek
08:30 Galatasaray’dan gece yarısı bombası İşte maliyeti Galatasaray'dan gece yarısı bombası! İşte maliyeti
08:29 ABD, İsrail’in 25 yıldır istediği “Bombaların Anası“nı sonunda teslim ediyor ABD, İsrail'in 25 yıldır istediği "Bombaların Anası"nı sonunda teslim ediyor
08:12 Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı Ünlü oyuncu Eray Demirkol, baba acısıyla yıkıldı
08:09 Tesla almak hayal oldu Büyük zam geldi Tesla almak hayal oldu! Büyük zam geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2025 03:21:41. #1.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta Kalp Rahatsızlıkları Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.