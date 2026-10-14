Yozgat\'ta kaz varlığı son yıllarda 18 binden 35 bine yükseldi

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Bozok Üniversitesi öncülüğünde 2018 yılında uygulamaya konulan "Yozgat Damızlık Kaz Islahı Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar ile birlikte kaz yetiştiriciliği şehirde yeniden hareketlenmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, 2002 yılında 84 bin civarında kaz varlığına sahip Yozgat'ta 18 bin civarına düşen kaz varlığı, son yıllarda artarak 35 bin civarına yükseldi. Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, "Geçen yıl 2 bin tane kaz toplayıp götürdüler Kars'a. Kendi usullerine göre işliyorlar kazları, piyasaya sürüyorlar" dedi.

Yozgat Bozok Üniversitesi'nin Yerköy ilçesinde bulunan Tarımsal Araştırma Uygulama Merkezi Damızlık Kaz Üretim Tesisi'nde yetiştirilen kazların, proje kapsamında halk elinde ıslah edilerek çoğaltılmasına yönelik çalışmalar yürütüldü. Projenin yanı sıra Yozgat'ın farklı bölgelerinde özel sektör tarafından kurulan çiftliklerdeki kaz yetiştiriciliği, kaz varlığını da artırdı.

"GEÇEN YIL 2 BİN KAZ TOPLAYIP KARS'A GÖTÜRDÜLER"

Şefaatli Belediye Başkanı Zeki Bozkurt, son dönemlerde Kars'tan ilçeye gelenlerin her yıl 2 bin civarında kaz götürdüğünü aktararak, şöyle konuştu:

"Şefaatli'de bir kaz kültürü var. Her ailede, kendi yiyeceği, misafirine ikram edeceği kadar mutlaka kaz olur. Son dönemlerde de bu ticarete dönüştü. Her aile fazlasıyla yetiştirmeye başladı. Bunları çeşitli şekillerde değerlendiriyorlar. Hem satıyorlar hem Kars'tan belli bir müşteri potansiyeli oluştu. Geçen yıl 2 bin tane kaz toplayıp götürdüler Kars'a. Onların usullerine göre işliyorlar kazları, piyasaya sürüyorlar. Şöyle oldu biraz; leblebi Denizli'nin ama pazarlayan Çorum. Kazlar bizim ama pazarlayan Kars son dönemlerde. 2-3 bin tane her sene Karslılar buradan kaz götürüyor. Onlar salamura, kurutma gibi değişik işlemlerde tabi tutuyor, işliyorlar, piyasaya sürüyorlar."

"HER AİLE 50-60 TANE KAZ BESLER"

Şefaatli ilçesinde hemen hemen her evde kaz bulunduğuna dikkati çeken Başkan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı:

"Kaz kültürü, oda kültürü Şefaatli'de vardır. Arabaşı özellikle kaz etiyle yapılır. Kaz pilavının ayrı bir kıymeti vardır. Misafire özellikle kaz ikram edilir ki o misafir onurlandırılsın. Misafirin ağırlığını gösteren bir ikram şeklidir bu. Her aile 30, 40, 50, 60 tane kazı besler. Genellikle kış aylarında, kasımdan sonra kesime başlanır. Temizlenip dolaba yerleştirilir. Kışın misafirlere ikram edilir. Bu iki çeşit olur, bir arabaşı mutlaka kaz eti ile olur. İki kaz pilavı. Şefaatli'de eski tarihi odalar var. Onlar hala köylerde ve ilçe merkezimizde var, devam ediyor. Şefaatli'de yeni yapılan apartmanlarda toplantı salonu, oda yapılır. Bu genellikle şark köşesi şeklinde olur. Bina sakinleri eşiyle, dostu ile orada otururlar. Bu esnada da tabii kaz da yenir, arabaşı yutulur."