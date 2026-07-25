Yozgat’ta yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Yozgat’ta yağmur hayatı olumsuz etkiledi

Yozgat’ta yağmur hayatı olumsuz etkiledi
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Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını su bastı, araçlar yolda kaldı. Belediye ekipleri müdahale etti, Başkan Arslan incelemelerde bulundu.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, kentte yaşamı olumsuz etkiledi. Bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını su basarken, araçlar biriken sular nedeniyle yolda kaldı. Yaklaşık 2 saat süren yağış sonrası tıkanan kanallar nedeniyle oluşan su baskınlarına belediye ekipleri müdahale etti.

Yozgat'ta sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde kanalların tıkanması nedeniyle su birikintileri oluşurken, bazı ev ve işyerlerinin zemin katlarını su bastı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla ev ve işyerlerine giren suları tahliye etmeye çalışırken, belediye ekipleri de gelen ihbarlar üzerine kentin farklı noktalarında çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Kazım Arslan da yağıştan etkilenen mahalleleri ziyaret ederek vatandaşlarla görüştü ve incelemelerde bulundu. Arslan yaptığı açıklamada, "Bugün çok aşırı bir yağış oldu. Ama ona rağmen de çok fazla bir hasar olmadı. Çok fazla bir zayiatımız olmadı. Şu anda bulunduğumuz yer gibi burası çukurda kalıyor. Zamanında yapılan yanlış bir yapılaşmanın getirdiği bir sonuç bu. Çukurda kalan bir yer ve birkaç böyle yerde zarar gördük" dedi.

Arslan, su baskınlarının ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındığını belirtti. Büyük bir zarar oluşmadığını söyleyen Arslan, baskınların temel nedeninin inşaatlardan gelen taşların logarları tıkaması olduğunu ifade etti. Arslan, Yozgat'ta dört noktada benzer sorun yaşandığını, temizlenen su giderleri sayesinde zararın sınırlı kaldığını ve gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Kaynak: ANKA

Hava Durumu, 3. Sayfa, Belediye, Yozgat, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat’ta yağmur hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika

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