Yozgat'ta YKS Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yozgat'ta YKS Heyecanı

20.06.2026 12:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yozgat'ta YKS'nin ilk oturumu TYT, 6 bin 701 adayla başladı. Veliler sınav heyecanını paylaşıyor.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) devam ediyor. Yozgat'ta ilk oturuma 6 bin 701 aday başvuruda bulunurken, adayların yakınları sınavın yapıldığı binaların önünde heyecanla çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Bir veli, "Tüm çocukların sınavları güzel geçer inşallah" ifadesini kullandı.

Yozgat'ta 2026-YKS kapsamında saat 10.15'te başlayan sınava 6 bin 701 aday ile 34 engelli birey başvuruda bulundu. 25 sınav merkezinde, 348 salonda yapılan sınavda 805 kişi görev aldı. Adaylar, saat 10.00'dan itibaren sınav binalarına alınmadı. TYT oturumuna giren çocuklarını yalnız bırakmak istemeyen aileler de sabah saatlerinde sınavların yapıldığı binalara geldi.

Sınav salonu girişinde çocuklarına başarılar dileyerek uğurlayan veliler, onların sınav heyecanına ortak oldu. Çocuğu sınava giren Hasan Koçer, "Çocuklar sınava girmiyor, biz giriyoruz aileler olarak. İnşallah başarır çocuklar. Emeklerinin karşılığını alırlar. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.

Adaylardan İsmail Efe Eren  ise duygularını "Heyecan var tabi. Geleceğimize yön verecek bir sınav. Çalıştık, çabaladık. Bakalım sonuç ne olacak. Hedef hukuk" ifadelerini kullandı.

Halil Rüzgar isimli aday da "Heyecanım var birazcık. Çok değil ama. Olursa mühendislik" diye konuşurken, Derya Uymaz isimli veli ise, "Heyecanlıyız. Tüm çocukların sınavları güzel geçer inşallah. Biz de onlarla birlikte heyecanlıyız. Dua ediyoruz" diyerek duygularını paylaştı.

Kaynak: ANKA

Eğitim, Yozgat, Yaşam, Yerel, TYT, YKS, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta YKS Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı Ayağı kırılan futbolcunun ağzındaki yeşil cismin ne olduğu ortaya çıktı
Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet’in elini öptü Tahliye olan Yusuf Ziya Gümüşel, Cübbeli Ahmet'in elini öptü
Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı Sahte doktorun inşaatta usta, tamirhanede kaportacı olduğu ortaya çıktı
Milli takım kampında ilginç anlar Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı Milli takım kampında ilginç anlar! Güvenlik görevlisi yıldız futbolcuyu tanımadı
Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli’ye şiir okuyup uludu Bir ilkokul öğrencisi, Devlet Bahçeli'ye şiir okuyup uludu
Gürültü kavgası sokağa taştı Küfürler havada uçuştu Gürültü kavgası sokağa taştı! Küfürler havada uçuştu

13:32
Destek mesajı yağıyor Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
Destek mesajı yağıyor! Yenilgiye rağmen alkışlanan biri var
13:22
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül’e veto, Yavaş’a açık kapı
Siyaseti hareketlendiren fotoğraf soruldu: Abdullah Gül'e veto, Yavaş'a açık kapı
13:02
Dünya Kupası’ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor Atılan manşetler olay
Dünya Kupası'ndan elendik, bütün Avrupa A Milli Takımımızı konuşuyor! Atılan manşetler olay
12:48
63 yaşındaki babasını öldürdü Nedeni pes dedirtecek cinsten
63 yaşındaki babasını öldürdü! Nedeni pes dedirtecek cinsten
12:22
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı Hapis cezası kalkabilir
IBAN mağdurlarına çözümde uzlaşıldı! Hapis cezası kalkabilir
11:53
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Dünya Kupası hayali bitti, faturası ağır oldu! FIFA sıralamasında 10 sıra birden düştük
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.06.2026 13:50:12. #7.13#
SON DAKİKA: Yozgat'ta YKS Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.