Yozgat'ta Yağışlara Rağmen Gelingüllü Barajı Dolmadı, Su Altında Kalan Köy Gün Yüzüne Çıktı

03.02.2026 10:58  Güncelleme: 12:02
Yozgat'taki Gelingüllü Barajı, son yağışlara rağmen su seviyesinin yükselmediği ve kuraklık nedeniyle gövde altında kalan yerleşim alanlarının görünür hale geldiği bildirildi. Baraj, tarım ve balıkçılığın önemli bir kaynağıydı ancak su altında kalan yapılar ortaya çıktı.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - Yozgat'taki baraj ve göletlerde son yağışlara rağmen su seviyesi yükselmedi. Yozgat merkeze bağlı Esenli Köyü'ndeki Gelingüllü Barajı'nda, kuraklık nedeniyle su seviyesi düştü. Bu durum, yıllar önce baraj gövdesi altında kalan yerleşim alanındaki yapıların ve yıkılan duvarlarının gözle görülür hale gelmesine yol açtı.

Yozgat'ta 20 bin 474 hektarlık tarım alanının sulanması amacıyla 1994 yılında hizmete açılan Gelingüllü Barajı'nda, son yağışlara rağmen su seviyesi artış göstermedi. Yıllar boyunca bölgedeki tarım ve balıkçılığın önemli kaynaklarından biri olan ve 23,20 kilometrekarelik göl alanına sahip baraj, 2023 yılında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından "mahalli öneme haiz sulak alan" olarak tescil edilmişti.

Kanak Çayı su toplama havzası üzerinde yer alan Gelingüllü Barajı; sulama amaçlı olarak sulu, yarı kuru ve kuru derelerle besleniyor. Baraj, gri balıkçıl, flamingo, ak pelikan başta olmak üzere çok sayıda kuş türüne ve farklı canlılara ev sahipliği yapıyordu. Kuraklık nedeniyle su seviyesinin ciddi oranda düştüğü barajda, gövde altında kalan eski bir köy gün yüzüne çıktı.

Son yağışlara rağmen su seviyesinde yükselme yaşanmazken, bilinçsiz su kullanımının da etkisiyle barajın doluluk oranı son yılların en düşük seviyelerine geriledi. Su altında kalan okul, belediye binası, mezarlıklar ve çeşitli yapıların ardından, köye ait yıkılmış binalar da gözle görülür hale geldi.

Kaynak: ANKA

Yozgat, Tarım, Çevre, Yerel, Doğa, Son Dakika

