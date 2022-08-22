Yozgat'ta Nohut Hasadı Yapan Çiftçi: "Borcun Yarısına Bile Merhem Olmuyor" - Son Dakika
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Yozgat'ta Nohut Hasadı Yapan Çiftçi: "Borcun Yarısına Bile Merhem Olmuyor"

22.08.2022 11:17

Yozgatlı üreticiler, diğer tarım ürünlerinde zarar etmelerine karşılık bu yıl nohutta verimin iyi olduğunu belirterek, "Kar etmiyoruz, zarar da etmiyoruz" dedi. Yozgat’ta çiftçilik yapan Selami Karaaslan, "Bu sene biraz para etti de başı başına geliyor. Öyle kurtarması yok, başı başına geliyor. Emeğimizi kurtarmıyor, borcun yarısına bile merhem olmuyor" dedi.

Yozgatlı üreticiler, diğer tarım ürünlerinde zarar etmelerine karşılık bu yıl nohutta verimin iyi olduğunu belirterek, "Kar etmiyoruz, zarar da etmiyoruz" dedi. Yozgat'ta çiftçilik yapan Selami Karaaslan, "Bu sene biraz para etti de başı başına geliyor. Öyle kurtarması yok, başı başına geliyor. Emeğimizi kurtarmıyor, borcun yarısına bile merhem olmuyor" dedi.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta nohut hasadı devam ederken bölge çiftçisi, verimin ve fiyatının iyi olması nedeniyle zarar etmedikleri için seviniyor.

DÖNÜMDEN 150 KİLOGRAM ÜRÜN BEKLENİYOR

Türkiye'nin en fazla hububat ve yemeklik tane baklagil üretiminin yapıldığı Yozgat'ta geçen yıl 65 bin ton civarında rekolte elde edilen nohut üretiminde bu yıl rekoltenin 75 bin tonun üzerine çıkması bekleniyor. Bu yıl yağışların normal iyi olmasının üretime de olumlu etki yaptığını belirten çiftçiler, geçen yıl dönümden 100 kilo civarında ürün alırken bu yıl 150 kilogram ürün alabildiklerini söyledi.

Yozgat merkeze bağlı İnceçayır köyünden çiftçilik yapan Selami Karaaslan, emekli olduğunu hem de çiftçilik yaptığı belirterek, "Nohudun zararı yok. Pek iyi değil, pek de kötü değil. Fiyatı da normal, iyi. 120-130 lira, öyle gidiyor çiniği. Kilosu 15 lira. Yaptığımız masrafa değmiyor, 5-6 defa ilaç atıyoruz. San ilacı, ot ilacı, yulaf ilacı, 6 defa ilaç attım. Bir de mazot pahalı, ekip biçmek de pahalı. Kurtarmasa da başı başına geliyor. Bu sene biraz para etti de başı başına geliyor. Öyle kurtarması yok, başı başına geliyor. Emeğimizi kurtarmıyor, borcun yarısına bile merhem olmuyor" dedi.

Menduha Karaaslan ise "Ne konuşayım, rençberin emeği de boş, perişanız yani. İçinden çıkan, dışını kurtarmıyor. Dışından alıyoruz, içine veriyoruz geri" diye konuştu.

YORUMLAR
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Kaynak: ANKA

Türkiye, Yozgat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Yozgat'ta Nohut Hasadı Yapan Çiftçi: 'Borcun Yarısına Bile Merhem Olmuyor' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Yozgat'ta Nohut Hasadı Yapan Çiftçi: "Borcun Yarısına Bile Merhem Olmuyor" - Son Dakika
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