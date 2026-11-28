Yukarı Kırzı Camii'nde sabah namazı için cemaat bir araya geldiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydıntepe'nin Yukarı Kırzı köyündeki camide sabah namazı programı yapıldı. İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din görevlileri ve köy sakinlerinin katıldığı programda Kur'an okundu, sohbet edildi, zikir ve dua edilerek cemaate ikramda bulunuldu.
Bayburt'un Aydıntepe ilçesine bağlı Yukarı Kırzı köyünde sabah namazı buluşması gerçekleştirildi. Yukarı Kırzı Köyü Camii'nde düzenlenen programda İlçe Müftüsü Yavuz Koyuncu, din görevlileri ve köy sakinleri hep birlikte saf tuttu.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda sohbetin ardından sabah namazı kılındı. Namaz sonrasında zikir çekilerek dualar edildi.
Program, cemaate yapılan ikramın ardından sona erdi.
Kaynak: İHA
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