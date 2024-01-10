Yüksekova'da kar yağışı

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışı etkili olmaya başladı.

İlçede kar yağışı etkili olurken, İpekyolu ve Cengiz Topel caddelerini kullanan sürücüler ise zor anlar yaşadı. Yüksekova Belediyesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri de olumsuz bir durum için hazır bekliyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede havanın çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve karlı olmasının tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji, yağışların Van ve Bitlis çevrelerinde akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinde ise gece saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği konusundaki uyarılarını yeniledi.