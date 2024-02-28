Yunanistan\'da tren kazasının yıl dönümünde toplu ulaşım greve gitti

Yunanistan'da 57 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının yıl dönümünde toplu ulaşımda 24 saatlik greve gidildi.
Yunanistan'da büyük tepkilere yol açan tren faciasının yıl dönümünde sendikaların çağrısı üzerine 24 saatlik grev başladı. Grev nedeniyle tren ve feribot seferleri kesintiye uğrarken, hava yolu firmaları daha önce alınan bir mahkeme kararı nedeniyle greve katılmadı.
Yaklaşık yarım milyon çalışanı temsil eden kamu hizmetleri sendikası ADEDY tarafından yapılan açıklamada, "Bir yıl sonra unutamayacağımızı yüksek sesle haykırmak için sokaklara geri döndük. Sorumluların hesap vermesi için mücadelemizi sürdüreceğiz" denildi.
Toplu taşıma hizmetlerini temsil eden sendikalar, 2010-2018 mali krizi sırasında uygulanan ücret kontrollerinin kaldırılmasını talep ediyor. Kamu sektöründe çalışanlar, 14 yılın ardından ilk kez yapılan maaş artışlarını yetersiz bulmuş ve hükümete tepki göstermişti. Yapılan zamların artan yaşam maliyetlerinin etkisini dengelemek için yeterli olmadığını belirten işçiler, maaşlarına yüzde 10 zam yapılmasını istiyor.
Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksiciler de dün 48 saatlik greve başlamıştı. Öte yandan, Yunanistan'da bir mahkeme hava trafik kontrolörlerinin protestolarının yasa dışı olduğuna hükmetmişti.
Tren faciası
Yunanistan'ın başkenti Atina'dan Selanik'e giden 352 kişinin bulunduğu yolcu treni, geçtiğimiz yıl 28 Şubat'ı 1 Mart'a bağlayan gece Tempi bölgesinde yük treni ile kafa kafaya çarpışmıştı. 57 kişinin hayatını kaybettiği faciada, yolcu treninin birinci ve ikinci vagonu tamamen ezilmiş, üçüncü vagonu ise raydan çıkmıştı. İnsan hatası kaynaklı olduğu ortaya çıkan kazanın ardından Altyapı ve Ulaştırma Bakanı Kostas Karamanlis istifa etmişti. Tren kazasının ardından ülke genelinde protestolar düzenlenmişti. - ATİNA
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