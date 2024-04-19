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Yunus Polisleri 14 bin uyuşturucu nitelikli hap ele geçirdi

İZMİR - İzmir'de uygulama gerçekleştiren ve Yunuslar olarak bilinen Motosikletli Polis Timleri, şüphe üzerine durdurduğu bir araç içerisinde, yeşil reçeteye tabi ve uyuşturucu nitelikli 14 bin hap ele geçirdi. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı, Yunuslar olarak da bilinen Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, huzur ve güven denetimleri esnasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan 3 kişi dışarı çıkartılırken, otomobilde yapılan aramada yeşil reçeteye tabi 14 bin sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan D.D., A.B. ve İ.A. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edildi.