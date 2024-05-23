Yunusemre Belediye Başkanı Hemşehri Dernekleri ile Buluştu

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Yunusemre Belediye Başkanı Manisa'daki Hemşehri Dernekleri Platformu üyeleri ile bir araya gelerek taleplerini dinledi. Başkan Balaban, derneklerin etkinliklerini 100. Yıl Meydanı'nda yapabileceklerini söyledi.

Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Manisa Hemşehri Dernekleri Platformu'nu Yunus Emre Kültür Parkı'nda ağırladı. Toplantıya Başkan Balaban'ın yanı sıra Başkan Yardımcıları Emine Özge Arslan, Haydar İzci ve platforma üye dernek temsilcileri katıldı. Dernek temsilcilerini dinleyen Başkan Semih Balaban, sivil toplum örgütleri ile güzel projelere imza atmak istediklerini belirtti. Hemşehri derneklerinin etkinliklerini 100. Yıl Meydanı'nda yapabileceğini söyledi.

'Birlikte güzel projelere imza atacağız'

Yunusemre Belediye Başkanı burada yaptığı konuşmada, "Bu belediye herkesin belediyesi. Her zaman güveninize layık olmak, herkesi kucaklayarak dil, din, ırk, mezhep, sınıf, siyasi parti ayrımı birlikte yol yürüyeceğiz. Belediye olarak imkanlarımız çerçevesinde bunları halkımızla paylaşacağız. Borç bizi korkutmuyor. Yunusemre'nin kaynakları da var. Sizlerle birlikte güzel projelere imza atacağız. Sizler projelerinizi hazırlayacaksınız. Biz de imkanlarımız çerçevesinde katkı yapacağız. İyiliksever insanlarımızla bu süreci en güzel şekilde götüreceğiz. Bundan sonra 100. Yıl Meydanımız hemşeri derneklerimizin etkinliklerine açıktır. Bu konuda biz üzerimize düşen neyse imkanlarımız çerçevesinde destek vermeye hazırız" diye konuştu. - MANİSA